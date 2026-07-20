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Se supo por qué Messi no volverá con el plantel: la decisión que tomó tras la final

No habrá festejo: el verdadero y duro motivo por el que Messi se separa de la Selección. Enterate.

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Se supo por qué Messi no volverá con el plantel: la decisión que tomó tras la final

Después de 40 días completamente dedicado a la Selección Argentina, Lionel Messi tomó una decisión que sorprendió incluso a los hinchas más cercanos. Tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, el capitán no regresaría junto al resto del plantel y tendría otro destino muy diferente.

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Según informaron este lunes en Puro Show, el rosarino viajaría directamente a Rosario para reencontrarse con su padre, Jorge Messi, quien semanas atrás atravesó un delicado problema de salud y continúa recuperándose.

La decisión implica que, por el momento, no participaría de un eventual recibimiento junto al resto de la Scaloneta, ya que su prioridad pasa por otro lado.

Durante las primeras horas posteriores a la final circularon distintas versiones sobre el futuro inmediato del capitán. Incluso algunos medios sostuvieron que permanecería algunos días más en Estados Unidos. Sin embargo, la información difundida por el programa de eltrece señala que Messi optaría por regresar cuanto antes a su ciudad natal para estar junto a su familia.

Después de más de un mes viviendo exclusivamente para el Mundial, el capitán busca recuperar el tiempo que inevitablemente quedó postergado. Concentraciones, entrenamientos, viajes y partidos decisivos lo mantuvieron alejado de los suyos durante cuarenta días, con toda la atención puesta en el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

La situación cobra todavía más fuerza por el momento que atraviesa Jorge Messi. El padre del capitán sufrió una complicación médica antes del inicio del Mundial, recibió el alta y regresó a Rosario para continuar con su recuperación acompañado por su entorno más cercano.

Mientras Lionel defendía la camiseta argentina en Estados Unidos, la familia vivía con preocupación esa situación a la distancia.

Por eso, el regreso tendría un significado mucho más profundo que el de un simple viaje de regreso. No sería una cuestión deportiva, sino una decisión profundamente personal.

Al mismo tiempo, todo indica que no habrá una celebración oficial junto al plantel argentino. Tras la final, los futbolistas comenzaron a dispersarse hacia distintos destinos y varios continuarán viaje directamente desde Estados Unidos, por lo que un recibimiento masivo perdió fuerza con el correr de las horas.

Más allá de la derrota frente a España, los hinchas despidieron al equipo con orgullo, especialmente a Messi, sabiendo que ese partido podría haber sido el último del capitán en una Copa del Mundo.

Durante más de dos décadas, Lionel Messi cargó sobre sus hombros las ilusiones de millones de argentinos. Fue campeón de América, levantó la Copa del Mundo en Qatar y volvió a liderar a la Selección hasta una nueva final.

Ahora, lejos de los estadios y de los flashes, su prioridad sería otra: volver a Rosario para abrazar a su papá y acompañar a su familia.

En pocas palabras

  • Decisión personal: Lionel Messi no regresará con el plantel de la Selección Argentina tras la final del Mundial.
  • Motivo principal: Viajará directamente a Rosario para reencontrarse con su padre, Jorge Messi, quien se recupera de un problema de salud.
  • Prioridad familiar: El capitán busca recuperar tiempo perdido con su familia después de 40 días de concentración.
Resumen generado por Thinkindot AI
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