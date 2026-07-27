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Bombazo: Vozinha fue presentado en un importante club sudamericano y tendrá compañeros argentinos

A sus 40 años, la figura de Cabo Verde llega libre a Colo Colo por 18 meses. Las reacciones virales y el recuerdo de su cruce con Lionel Messi.

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Vozinha jugará en el fútbol sudamericano. 

Vozinha jugará en el fútbol sudamericano. 

El mercado de pases del fútbol continental sumó una incorporación de alto impacto internacional tras el cierre del certamen en Norteamérica. Vozinha, el arquero de Cabo Verde y una de las grandes figuras del Mundial 2026, ya tiene nuevo club y ahora tendrá su primera experiencia en un equipo latinoamericano.

Leé también Quién es Vozinha, el arquero récord de Cabo Verde que sueña con Messi y tiene un vínculo oculto con Argentina
Foto: Reuters 

El experimentado guardameta fue una de las apariciones más destacadas del torneo de selecciones a nivel global. Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial. A sus 40 años, el arquero de Cabo Verde se ganó el reconocimiento por sus actuaciones, especialmente en el partido ante la Selección Argentina. Después de la eliminación de la Copa del Mundo, su futuro era una incógnita hasta que confirmó su desembarco en el fútbol sudamericano.

En qué club jugará Vozinha y cómo fue su presentación en redes sociales

Las negociaciones llegaron a buen puerto para concretar el arribo del arquero a la liga de Chile. Colo Colo anunció la contratación del experimentado guardameta, que llegó en condición de libre luego de finalizar su vínculo con Chaves, de la Segunda División de Portugal.

El anuncio formal por parte de la institución generó repercusión inmediata en plataformas digitales: El club chileno lo presentó con una publicación que rápidamente se volvió viral. Junto a una imagen en la que se destaca su particular peinado con rulos, escribió: “Aura”. Además, la entidad trasandina sumó otro mensaje de recepción: “Bienvenido. Vozinha, te esperamos en el Estadio Monumental”.

El impacto del anuncio trascendió las fronteras del continente y sumó interacciones de figuras de elite mundial. La publicación recibió cientos de reacciones, entre ellas la de Jude Bellingham, volante del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra, quien comentó: “The best” (“El mejor”).

Por cuánto tiempo firmará contrato Vozinha y con qué argentinos compartirá plantel

Respecto a la logística de su llegada y los detalles contractuales, se conoció el cronograma trazado para su incorporación. Según periodistas especializados en mercado de pases, el arquero viajará en el fin de semana para firmar su contrato por 18 meses.

En cuanto al vestuario que integrará en el Cacique, el deportista de 40 años compartirá vestuario con varios referentes de nuestro país. En su primera experiencia en el fútbol sudamericano, Vozinha compartirá plantel con los argentinos Claudio Aquino, Javier Correa y Maximiliano Romero, además de ser dirigido por Fernando Ortiz. El arquero buscará trasladar al fútbol chileno el gran nivel que mostró durante el Mundial.

Qué fue lo que le dijo Lionel Messi a Vozinha tras el partido en el Mundial

Más allá del aspecto deportivo y su transferencia al club chileno, el guardameta dejó al descubierto el especial momento que vivió con el astro argentino tras el duelo mundialista. Vozinha reveló la charla íntima que tuvo con Lionel Messi luego del partido: “Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, comentó el arquero.

El impacto emocional de esa interacción fue profundo para el nuevo refuerzo de Colo Colo. Además, explicó que esas palabras tuvieron un enorme significado para él. “Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí. Le di las gracias y respondí: ‘Gracias, Leo. Tú eres el mejor’”, reveló emocionado.

Finalmente, el africano confirmó que se llevó un objeto de valor de aquella jornada en la Copa del Mundo: También contó que aprovechó el momento para pedirle un recuerdo del partido: “Le pedí su camiseta del partido. Él sonrió y dijo: ‘Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios’. Momentos como este los recordaré toda la vida”.

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