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Nacho Castañares respondió al romántico recuerdo de Coti Romero: "La vida dirá si..."

Coti Romero habló de Nacho Castañares y el ex Gran Hermano respondió con mucho afecto. "Pasamos un montón de cosas", se sinceró.

27 jul 2026, 10:40
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Coti Romero y Nacho Castañares se separaron en 2025 y siempre mantuvieron una buena relación pese al final como pareja, algo que demuestran ante cada declaración pública.

Coti Romero sorprendió al referirse a su ex novio de manera muy cálida y reconoció en su visita Luzu: “Para mi, mi hilo rojo es Nacho, por ejemplo”, aseguró la correntina.

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En ese sentido, al repasar sus dichos, Nacho Castañares habló en el streaming Que alguien le avise sobre lo que siente por su ex en la actualidad a más de un año de terminado el noviazgo.

“Siempre lo dije, a mi lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y después de cortar con ella nunca me pasó de vuelta. Entonces es algo que lo tengo presente y lo sé", comenzó Nacho.

Y agregó: "No sé si es mi hilo rojo, capaz eso se sabe con el tiempo, pero sí lo que pasó me costó encontrarlo antes y después. O sea, no lo encontré”.

"Es lindo obvio", se sinceró acerca de los dichos de Coti Romero. Y explicó: “Nosotros pasamos por un montón de cosas, al principio éramos amigos y después de repente empezamos a salir, y fue como fue mutando un montón de cosas".

"El cariño siempre estuvo y siempre está. Eso no quiere decir que alguno de los dos estemos especulando con volver. En algún momento la vida dirá si pasa algo de vuelta o si no. Tengo lindo recuerdo y cariño también”, concluyó Nacho Castañares.

Cuál es el presente de Coti Romero tras su separación de Nacho Castañares

Coti Romero por La Cárcel de los Gemelos y según ella misma contó en La noche de los ex de Gran Hermano (Streams Telefe), durante su estadía en el reality español habría surgido una conexión especial con un productor del programa.

“Creo que enamorada es una palabra muy fuerte, pero es cierto que conocí gente muy linda”, confesó la ex GH. Y amplió sobre ese vínculo: "Todavía no me había pasado de conectar con alguien así de lindo, de sentir que quiero cuidar el vínculo que se está formando, y de no querer exponerlo tanto porque además la persona no es conocida".

"Se podría decir que nos estamos conociendo, que tenemos una linda relación y que nos conocimos hace muy poquito", sentenció Coti Romero.

     

 

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