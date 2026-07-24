Quién era la reconocida periodista que murió en un trágico accidente en la Ruta 3

Allí empezó un camino profesional que, con el correr de los años, la convertiría en una referencia ineludible del periodismo regional. Su estilo se caracterizaba por la claridad, la firmeza y una marcada cercanía con los oyentes, quienes encontraron en ella una comunicadora capaz de transmitir la realidad cotidiana con sensibilidad y responsabilidad.

Durante su permanencia en la emisora participó en numerosos programas informativos y coberturas especiales, consolidando una imagen de credibilidad que trascendió las fronteras de Coronel Dorrego. Su nombre pasó a formar parte del paisaje cotidiano de miles de hogares que cada mañana encendían la radio para mantenerse informados.

Con el paso del tiempo decidió asumir un nuevo desafío profesional. Fundó su propia emisora de frecuencia modulada, un proyecto que representó uno de los momentos más importantes de su carrera.

La creación de ese medio le permitió desarrollar una línea editorial independiente y fortalecer un modelo de comunicación centrado en las necesidades de los vecinos. Desde ese espacio impulsó entrevistas, programas periodísticos y coberturas que rápidamente ganaron reconocimiento en la ciudad.

La independencia periodística fue uno de los pilares que marcaron su trabajo. Quienes la conocieron destacan que nunca perdió la capacidad de escuchar a la comunidad ni el interés por visibilizar aquellas problemáticas que muchas veces no encontraban espacio en otros medios.

Las denuncias vecinales, los reclamos por obras públicas, la actualidad política y los acontecimientos sociales formaban parte de una agenda que Gómez seguía con especial dedicación.

A lo largo de su carrera también cultivó una relación cercana con instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades intermedias, participando de distintas iniciativas comunitarias y colaborando en campañas solidarias.

Su voz terminó convirtiéndose en un símbolo de cercanía para Coronel Dorrego. No solo informaba sobre los hechos más relevantes del distrito, sino que también acompañaba acontecimientos familiares, culturales y deportivos que formaban parte de la identidad local.

Compañeros que compartieron años de trabajo con ella coincidieron en destacar que poseía una personalidad frontal, auténtica y profundamente comprometida con el ejercicio del periodismo.

Más allá de las diferencias que pudieran surgir en determinados temas, todos reconocen que defendía sus convicciones con firmeza y que entendía el rol del periodista como un verdadero servicio para la sociedad.

Ese compromiso incluso la llevó, durante un período de su vida, a involucrarse en la actividad política local. Aunque su participación fue breve, nunca abandonó su vínculo con la comunicación, ámbito al que regresó para continuar desarrollando la tarea que más la apasionaba.

La radio siguió siendo su lugar natural, el espacio donde podía dialogar diariamente con la audiencia y construir un puente entre la información y los ciudadanos.

Tras conocerse su fallecimiento, las expresiones de dolor comenzaron a llegar desde distintos sectores.

Instituciones culturales, clubes, organizaciones civiles y vecinos utilizaron las redes sociales para despedir a una mujer que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de Coronel Dorrego.

Muchos recordaron entrevistas memorables, coberturas periodísticas y momentos compartidos en estudios de radio, mientras que otros simplemente agradecieron la compañía que brindó a través de su voz durante tantos años.

El impacto emocional fue inmediato. La noticia trascendió rápidamente el ámbito periodístico y alcanzó a toda la comunidad, donde Elena Gómez era ampliamente conocida.

Uno de los mensajes más significativos fue el emitido por el intendente de Coronel Dorrego, Juan Chalde, quien expresó públicamente su pesar mediante un comunicado oficial.

En ese texto sostuvo que "este trágico suceso nos envuelve en un notable dolor a todos los dorreguenses que supimos de la entrega, pasión y vocación de servicio de la periodista y locutora Elena Gómez", destacando la importancia que tuvo su figura para la ciudad.

Las palabras del jefe comunal reflejaron el sentimiento compartido por buena parte de la población, que reconocía en Gómez a una profesional profundamente comprometida con el desarrollo de la comunidad.

El reconocimiento no se limitó únicamente a las autoridades municipales.

Diversos colegas del ámbito periodístico señalaron que su legado permanecerá como una referencia para quienes hoy trabajan en medios locales, especialmente por la pasión con la que ejercía la profesión y por la independencia que mantuvo a lo largo de los años.

También destacaron su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos que atravesó la radio durante las últimas décadas, manteniéndose siempre vigente y cercana a la audiencia.

Para muchos jóvenes comunicadores fue una fuente de inspiración y un ejemplo de perseverancia.

Su carrera atravesó transformaciones profundas del periodismo argentino, desde la radio tradicional hasta la expansión de las plataformas digitales, sin perder nunca la esencia de informar con responsabilidad.

Mientras tanto, las circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación.

Las autoridades competentes trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, un corredor que conecta distintos puntos del sur bonaerense y que registra un importante tránsito diario.

Hasta el momento, se aguardan los informes oficiales que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

En paralelo, familiares, amigos y compañeros comenzaron a organizar distintas formas de homenajear a quien fue una de las voces más representativas de la ciudad.

No se descarta que instituciones vinculadas a la comunicación impulsen reconocimientos especiales para preservar su memoria y destacar el aporte realizado durante tantos años al periodismo regional.

Elena Gómez deja mucho más que una extensa trayectoria profesional. Su historia representa la de una comunicadora que entendió el periodismo como una herramienta para fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y la realidad que los rodea.

Su compromiso cotidiano, la cercanía con la gente y la defensa de una comunicación independiente fueron valores que marcaron cada etapa de su carrera.

Hoy, el silencio que dejó su partida contrasta con una vida dedicada a darle voz a los demás.

En cada emisión, entrevista o cobertura buscó transmitir información con honestidad, convencida de que la radio era uno de los canales más importantes para construir comunidad.

Coronel Dorrego despide a una de sus figuras más queridas, mientras el recuerdo de su trabajo continúa vivo entre quienes la escucharon durante más de cuarenta años.

Su legado permanecerá en las emisoras donde desarrolló gran parte de su carrera, en los periodistas que aprendieron a su lado y en una audiencia que difícilmente olvide aquella voz que durante décadas acompañó la actualidad de la ciudad.

La historia de Elena Gómez queda así ligada para siempre a la evolución de los medios de comunicación del sudoeste bonaerense. Su nombre ya forma parte del patrimonio periodístico de Coronel Dorrego, una comunidad que hoy lamenta su partida, pero que también celebra la enorme huella que dejó una profesional cuya pasión por informar trascendió generaciones y permanecerá viva en la memoria colectiva.