La desocupación en CABA se mantuvo en 7,9%, pero crecieron las "changas" y el trabajo independiente

Las diferencias territoriales también fueron marcadas. La zona Sur de la Ciudad registró el nivel de desempleo más elevado, con una tasa de 10,8%. Le siguió la zona Centro, con 8%, mientras que en el Norte porteño el indicador descendió a 4,4%.

Más cuentapropistas y menos empleo tradicional

Uno de los fenómenos que más se profundizó fue el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Durante el primer trimestre del año, unas 350.500 personas se desempeñaron bajo esta modalidad, un 8,4% más que en igual período de 2025.

Los trabajadores independientes ya representan el 22% del total de ocupados y, en su mayoría, desarrollan actividades sin empleados a cargo. El 73,4% trabaja en forma individual y más de la mitad lo hace durante menos de 35 horas semanales.

Además, el informe mostró una fuerte presencia de adultos mayores entre los cuentapropistas. Las personas de más de 65 años representan el 14,7% del total de trabajadores independientes, más del doble de su participación dentro del conjunto de ocupados.

Aumentó la informalidad entre los asalariados

Aunque los trabajadores en relación de dependencia siguen siendo la principal categoría laboral, con una participación del 74,1%, se registró una caída en la proporción de empleados con descuentos jubilatorios.

En el primer trimestre de 2026, el 72,7% de los asalariados contaba con aportes previsionales, frente al 74,6% que se observaba un año atrás.

Como consecuencia, el 27,3% de los trabajadores en relación de dependencia no tuvo cobertura jubilatoria. Dentro de ese grupo, un 15,8% trabajó directamente sin registrar y otro 11,5% realizó aportes por cuenta propia.

Crecieron las changas y los empleos de pocas horas

El relevamiento también detectó un incremento de los trabajos con baja carga horaria. El 30,6% de los ocupados trabajó menos de 35 horas por semana y ese segmento mostró una expansión interanual del 17,3%.

Las denominadas changas o empleos de menos de 16 horas semanales también ganaron peso dentro del mercado laboral. Representaron el 9,7% del total de ocupados, frente al 8,2% que explicaban un año atrás.

En paralelo, disminuyó la proporción de personas con jornadas extensas. Los trabajadores que desempeñaron tareas durante más de 45 horas semanales pasaron de representar el 26,4% al 23,9% del total.

La subocupación también afecta más a las mujeres

Otro dato que surgió del informe fue el crecimiento de la subocupación horaria, es decir, personas que trabajan menos horas de las que desean y están disponibles para ampliar su jornada laboral.

La tasa de subocupación alcanzó el 9% de la población económicamente activa. Entre las mujeres llegó al 10,3%, mientras que entre los hombres se ubicó en 7,8%.

Más de la mitad de las personas subocupadas son mujeres y, en la mayoría de los casos, se trata de trabajadores que quieren trabajar más horas, aunque no realizaron una búsqueda activa para conseguir otro empleo.

Qué indicadores explican las características del mercado laboral y la inserción de las mujeres

Por sectores, los servicios continuaron concentrando la mayor parte del empleo porteño, con el 74,4% de los ocupados. El comercio explicó otro 13%, mientras que la industria y la construcción reunieron el 11,9% restante.

Aunque los indicadores generales no mostraron cambios bruscos, el informe dejó al descubierto una transformación en la composición del mercado laboral: más personas consiguieron una ocupación, pero una parte creciente de esos empleos corresponde a actividades independientes, trabajos de pocas horas o puestos sin cobertura previsional.