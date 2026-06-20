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Truco casero: para qué sirve y por qué recomiendan colocar papel aluminio en las ventanas en invierno

Colocar papel aluminio en las ventanas de casa durante la noche se convirtió en una alternativa económica para reducir la pérdida de calor durante el invierno. Cómo funciona este truco.

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Truco casero: para qué sirve y por qué recomiendan colocar papel aluminio en las ventanas en invierno. (Foto: ChatGPT)

Truco casero: para qué sirve y por qué recomiendan colocar papel aluminio en las ventanas en invierno. (Foto: ChatGPT)

Con la llegada del invierno, miles de personas comenzaron a buscar soluciones simples para mantener el calor dentro de sus hogares sin aumentar el consumo energético. Entre las alternativas que ganaron popularidad en los últimos meses aparece un truco casero tan sencillo como inesperado: colocar papel aluminio en las ventanas durante la noche.

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Aunque a primera vista pueda parecer un truco poco convencional, cada vez más personas lo utilizan para intentar reducir la pérdida de calor en determinadas habitaciones de la casa. Se trata de una medida económica, fácil de implementar y que no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos.

La propuesta consiste en aprovechar las propiedades reflectantes del aluminio para evitar que parte del calor acumulado en el ambiente se escape a través de los vidrios, uno de los puntos más vulnerables de cualquier vivienda cuando las temperaturas exteriores descienden de manera considerable.

Por qué muchas personas colocan aluminio en las ventanas

Durante las noches de invierno, las ventanas suelen convertirse en una de las principales vías de pérdida de calor dentro del hogar. Esto ocurre especialmente en viviendas que cuentan con vidrios simples, ventanas antiguas o sistemas de aislamiento limitados.

Cuando la temperatura exterior disminuye, el vidrio se enfría rápidamente y favorece la transferencia del calor generado en el interior hacia el exterior. Como consecuencia, los ambientes pueden enfriarse en menos tiempo y aumentar la sensación térmica de frío dentro de las habitaciones.

Frente a esta situación, algunas personas comenzaron a utilizar una solución casera basada en el papel aluminio. El material actúa como una superficie reflectante que ayuda a devolver parte de la radiación térmica hacia el interior de la habitación.

Es importante destacar que este método no genera calor ni reemplaza un sistema de calefacción. Su función principal es intentar conservar mejor la temperatura existente dentro del ambiente.

Cómo funciona este truco casero durante las noches frías

El principio detrás de esta práctica es relativamente simple. El aluminio posee una gran capacidad para reflejar energía térmica, motivo por el cual suele utilizarse en diferentes aplicaciones relacionadas con el aislamiento.

Cuando se coloca correctamente cerca de una ventana, puede contribuir a disminuir parte de la pérdida de calor que se produce a través del vidrio. Esto resulta especialmente útil durante las horas nocturnas, cuando ya no existe aporte de radiación solar y las temperaturas suelen alcanzar sus valores más bajos.

Los especialistas en aislamiento doméstico explican que el efecto mejora cuando existe una pequeña cámara de aire entre el aluminio y la superficie del vidrio. Esa separación permite crear una barrera adicional frente al frío exterior.

Por ese motivo, la recomendación más frecuente consiste en evitar pegar el papel aluminio directamente sobre la ventana. En cambio, se aconseja fijarlo sobre una base rígida, como un cartón o una placa liviana, y luego colocarla cerca del vidrio.

En qué situaciones puede resultar más útil

La efectividad del método depende de varios factores. No todas las viviendas presentan el mismo nivel de aislamiento ni las mismas características constructivas.

Generalmente, esta alternativa puede resultar más útil en:

  • Habitaciones con ventanas antiguas.
  • Ambientes que poseen vidrios simples.
  • Dormitorios donde se perciben corrientes de aire frío.
  • Espacios que no cuentan con cortinas térmicas.
  • Viviendas con aislamiento insuficiente.

En estos casos, cualquier medida que ayude a reducir las pérdidas térmicas puede contribuir a mejorar el confort durante las noches más frías.

Sin embargo, es importante comprender que se trata de una solución temporal y complementaria. No reemplaza mejoras estructurales como la instalación de doble vidrio hermético, burletes o sistemas específicos de aislamiento.

Paso a paso para aplicar correctamente el método

La instalación es sencilla y puede realizarse con materiales que la mayoría de las personas tiene en casa.

Para obtener mejores resultados, se recomienda seguir estos pasos:

  • Conseguir una lámina de cartón o una superficie rígida liviana.
  • Cubrir completamente la superficie con papel aluminio.
  • Asegurarse de que la parte brillante quede orientada hacia el interior de la habitación.
  • Colocar la lámina cerca de la ventana sin adherirla directamente al vidrio.
  • Mantener una pequeña separación para favorecer la creación de una cámara de aire.
  • Instalarla únicamente durante la noche o cuando ya no ingrese luz solar.
  • Retirarla durante el día en aquellas ventanas que reciben radiación solar directa.

Además, se recomienda evitar cubrir rejillas de ventilación o ubicar el material cerca de estufas y otras fuentes intensas de calor.

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