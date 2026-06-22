En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Brasil
Tragedia
Tragedia en Brasil

"¡La cuerda, la cuerda!": el nuevo video que compromete a los responsables de lanzar a una mujer al vacío

Se echaron la culpa mutuamente cuando fueron detenidos luego de escaparse del lugar. Pero nuevos videos demuestran que, mientras aún no la habían lanzado, alguien advirtió que la mujer no tenía las ataduras de seguridad imprescindibles.

Banner Seguinos en google DESK
Nuevos videos comprometen a los instructores del Bangee Jumping en Brasil ( Foto: A24.com)

Nuevos videos comprometen a los instructores del Bangee Jumping en Brasil ( Foto: A24.com)
Leé también La espeluznante premonición de la joven que fue lanzada al vacío en el fatal banging jumping: "¿Quién fue el loco?"
la espeluznante premonicion de la joven que fue lanzada al vacio en el fatal banging jumping: ¿quien fue el loco?

Nuevas imágenes captadas desde otro ángulo revelaron la desesperada reacción de testigos y organizadores tras la muerte de una joven de 21 años en el estado de San Pablo, Brasil. El caso, que conmociona al país, ocurrió el 13 de junio en la llamada “Puente del Esqueleto”, en la ciudad de Limeira. Además de ese grito sobre la cuerda que faltaba, se escucha otra voz que dice: “No, no, paren. No, gente, paren. ¿Cómo que la cuerda se rompió?”.

La víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, fue lanzada desde la estructura sin estar conectada al cable de seguridad que debía sostenerla durante el salto. Videos difundidos previamente ya mostraban el momento del accidente, pero las nuevas imágenes permiten observar con mayor claridad el instante en que las personas presentes advierten el error y comienzan a gritar desesperadamente al notar que la cuerda había quedado sobre la plataforma.

Esto es clave porque aún se trata de determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Sobre todo, porque intentaron escapar y diernon en sus primeras declaraciones una explicación que ahora, con estas nuevas imágenes pierden seriedad.

Según la investigación, la joven cayó unos 40 metros y sufrió múltiples fracturas. Una enfermera que se encontraba en el lugar intentó asistirla inmediatamente después del impacto y declaró que todavía tenía un pulso muy débil cuando logró llegar hasta ella, aunque los esfuerzos por reanimarla resultaron infructuosos.

La Policía brasileña detuvo a tres instructores responsables de la actividad, quienes están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que contempla la aceptación consciente del riesgo de causar la muerte. Los investigadores sostienen que hubo graves fallas en los protocolos de seguridad y que los organizadores no pueden explicar cómo la víctima fue enviada al vacío sin la conexión principal de protección.

Ya las primeras imágenes mostraron como a la mujer la elevaron para lanzarla al vacío mientras la soga del arnés estaba suelta en el piso. Si la "excusa" sobre la responsabilidad del amarre de seguridad pudo servir en un primer momento de la investigación, ahora es casi imposible. La advertencia sobre la soga suelta y lejos de la víctima es clarísima. No se puede comprender como, pese a la advertencia, la lanzaron al vacío de todas maneras.

Además, las autoridades investigan la desaparición de una cámara tipo GoPro que la joven llevaba consigo y que podría contener imágenes clave para reconstruir lo sucedido.

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Brasil Tragedia Accidente Video
Notas relacionadas
"El último fiumba": así será el emotivo homenaje para despedir a Gaspi
La "Maldición de Rocky" que atormenta a la Selección por culpa de un hincha de Brasil
Se quiso poner repelente y desató otra tragedia en un deporte extremo en Brasil

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar