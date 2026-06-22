"¡La cuerda, la cuerda!": el nuevo video que compromete a los responsables de lanzar a una mujer al vacío

Según la investigación, la joven cayó unos 40 metros y sufrió múltiples fracturas. Una enfermera que se encontraba en el lugar intentó asistirla inmediatamente después del impacto y declaró que todavía tenía un pulso muy débil cuando logró llegar hasta ella, aunque los esfuerzos por reanimarla resultaron infructuosos.

La Policía brasileña detuvo a tres instructores responsables de la actividad, quienes están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que contempla la aceptación consciente del riesgo de causar la muerte. Los investigadores sostienen que hubo graves fallas en los protocolos de seguridad y que los organizadores no pueden explicar cómo la víctima fue enviada al vacío sin la conexión principal de protección.

Ya las primeras imágenes mostraron como a la mujer la elevaron para lanzarla al vacío mientras la soga del arnés estaba suelta en el piso. Si la "excusa" sobre la responsabilidad del amarre de seguridad pudo servir en un primer momento de la investigación, ahora es casi imposible. La advertencia sobre la soga suelta y lejos de la víctima es clarísima. No se puede comprender como, pese a la advertencia, la lanzaron al vacío de todas maneras.

Además, las autoridades investigan la desaparición de una cámara tipo GoPro que la joven llevaba consigo y que podría contener imágenes clave para reconstruir lo sucedido.

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