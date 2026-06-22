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AUH en julio: cuánto cobrarán las familias tras el nuevo aumento de ANSES

La inflación de mayo definió los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo. También se actualizan la Tarjeta Alimentar, las jubilaciones y las pensiones.

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El ajuste impactará directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales políticas de protección social del país, junto con las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del sistema SUAF.

La actualización se realiza bajo el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los haberes se ajusten en función de la inflación registrada dos meses antes.

Cuánto aumenta la AUH en julio de 2026

Con la aplicación del nuevo índice, la AUH tendrá en julio un valor bruto de $148.045,38 por hijo.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta manera, el pago efectivo que recibirán las familias será del 80% del total.

Los valores actualizados quedan establecidos de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $148.045,38
  • AUH por hijo con discapacidad: $482.061,17
  • Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $241.040,29

Además, estos montos pueden complementarse con otras prestaciones compatibles que se acreditan de manera automática.

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Cuánto puede cobrar una familia con AUH

El ingreso mensual de un hogar que recibe AUH depende de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales que perciba.

En muchos casos, las familias también acceden a la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH en los casos que corresponda y varía según la cantidad de hijos:

  • Un hijo
  • Dos hijos
  • Tres o más hijos

A esto se puede sumar el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanza a familias con niños pequeños o mujeres embarazadas.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es un programa del Estado nacional que busca reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.

Acceden automáticamente:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años
  • Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
  • Familias con hijos con discapacidad que cobran AUH (sin límite de edad)

No requiere inscripción: ANSES cruza la información y realiza la acreditación correspondiente.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Otro beneficio compatible es el Complemento Leche, destinado a reforzar la alimentación en la primera infancia.

Está dirigido a:

  • Niños y niñas de hasta 3 años
  • Mujeres embarazadas que cobran AUE

El pago se realiza de manera automática junto con la prestación principal.

Jubilaciones y pensiones también aumentan

El incremento del 2,1% también alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional.

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $411.989,32.

En caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima podría alcanzar los $481.989,32.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $329.591,45, mientras que las Pensiones No Contributivas llegarán a $288.394,05.

Cómo consultar cuánto se cobra en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar sus haberes a través de la plataforma Mi ANSES.

Los pasos son:

  • Ingresar a Mi ANSES
  • Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Ir a la sección “Cobros”
  • Consultar la liquidación del mes

Desde allí se puede ver el detalle completo de los pagos, descuentos y prestaciones adicionales.

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