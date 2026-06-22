AUH en julio: cuánto cobrarán las familias tras el nuevo aumento de ANSES

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta manera, el pago efectivo que recibirán las familias será del 80% del total.

Los valores actualizados quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $148.045,38

AUH por hijo con discapacidad: $482.061,17

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $241.040,29

Además, estos montos pueden complementarse con otras prestaciones compatibles que se acreditan de manera automática.

AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

Cuánto puede cobrar una familia con AUH

El ingreso mensual de un hogar que recibe AUH depende de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales que perciba.

En muchos casos, las familias también acceden a la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH en los casos que corresponda y varía según la cantidad de hijos:

Un hijo

Dos hijos

Tres o más hijos

A esto se puede sumar el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanza a familias con niños pequeños o mujeres embarazadas.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es un programa del Estado nacional que busca reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.

Acceden automáticamente:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años

Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Familias con hijos con discapacidad que cobran AUH (sin límite de edad)

No requiere inscripción: ANSES cruza la información y realiza la acreditación correspondiente.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Otro beneficio compatible es el Complemento Leche, destinado a reforzar la alimentación en la primera infancia.

Está dirigido a:

Niños y niñas de hasta 3 años

Mujeres embarazadas que cobran AUE

El pago se realiza de manera automática junto con la prestación principal.

Jubilaciones y pensiones también aumentan

El incremento del 2,1% también alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional.

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $411.989,32.

En caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima podría alcanzar los $481.989,32.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $329.591,45, mientras que las Pensiones No Contributivas llegarán a $288.394,05.

Cómo consultar cuánto se cobra en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar sus haberes a través de la plataforma Mi ANSES.

Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Cobros”

Consultar la liquidación del mes

Desde allí se puede ver el detalle completo de los pagos, descuentos y prestaciones adicionales.