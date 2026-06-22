AUH en julio: cuánto cobrarán las familias tras el nuevo aumento de ANSES

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.
De esta manera, el pago efectivo que recibirán las familias será del 80% del total.
Los valores actualizados quedan establecidos de la siguiente manera:
- AUH por hijo: $148.045,38
- AUH por hijo con discapacidad: $482.061,17
- Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $241.040,29
Además, estos montos pueden complementarse con otras prestaciones compatibles que se acreditan de manera automática.
AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026
Cuánto puede cobrar una familia con AUH
El ingreso mensual de un hogar que recibe AUH depende de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales que perciba.
En muchos casos, las familias también acceden a la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH en los casos que corresponda y varía según la cantidad de hijos:
- Un hijo
- Dos hijos
- Tres o más hijos
A esto se puede sumar el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanza a familias con niños pequeños o mujeres embarazadas.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar es un programa del Estado nacional que busca reforzar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.
Acceden automáticamente:
- Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años
- Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
- Familias con hijos con discapacidad que cobran AUH (sin límite de edad)
No requiere inscripción: ANSES cruza la información y realiza la acreditación correspondiente.
Complemento Leche del Plan de los Mil Días
Otro beneficio compatible es el Complemento Leche, destinado a reforzar la alimentación en la primera infancia.
Está dirigido a:
- Niños y niñas de hasta 3 años
- Mujeres embarazadas que cobran AUE
El pago se realiza de manera automática junto con la prestación principal.
Jubilaciones y pensiones también aumentan
El incremento del 2,1% también alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional.
Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $411.989,32.
En caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima podría alcanzar los $481.989,32.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $329.591,45, mientras que las Pensiones No Contributivas llegarán a $288.394,05.
Cómo consultar cuánto se cobra en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar sus haberes a través de la plataforma Mi ANSES.
Los pasos son:
- Ingresar a Mi ANSES
- Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Ir a la sección “Cobros”
- Consultar la liquidación del mes
Desde allí se puede ver el detalle completo de los pagos, descuentos y prestaciones adicionales.