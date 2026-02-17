Un video explica los riesgos y daños físicos de ser therian por 24 horas

No eres un lobo, eres es una ruina, con las muñecas inutilizables y la espalda deformada, tu cuerpo colapsa en el suelo, convertido en una estatua de dolor incapaz de volver a levantarse".

Más allá del tono dramático del relato, el mensaje central apunta a una advertencia concreta: caminar o correr en cuatro patas durante largos períodos puede provocar lesiones en muñecas, hombros, columna vertebral y cuello, además de generar un desgaste muscular y articular por la mala distribución del peso corporal. Incluso acciones como saltar o aterrizar con apoyo en brazos podrían aumentar el riesgo de esguinces, inflamación, contracturas o sobrecargas en zonas que no están preparadas para absorber ese impacto.

De esta manera, el video se sumó al debate sobre el fenómeno therian, una moda que sigue creciendo en internet y que se viraliza especialmente entre jóvenes. Si bien para muchos se trata de una forma de expresión o un juego, el contenido advierte que sostener esta práctica durante varias horas puede derivar en daños físicos concretos, dejando en evidencia que el cuerpo humano no cuenta con la estructura necesaria para imitar, de manera prolongada, el movimiento natural de un animal.