Un video explica los riesgos y daños físicos de ser therian por 24 horas

Trends
Un video que se hizo viral en las redes sociales habla sobre los riesgos y daños físicos de ser therian por 24 horas.

En las redes sociales se instaló una nueva tendencia que genera curiosidad, pero también preocupación: el fenómeno therian, una práctica en la que algunas personas aseguran identificarse emocional o espiritualmente con un animal y adoptan comportamientos asociados a esa especie. En muchos casos, esta moda se expresa a través de videos donde los usuarios caminan en cuatro patas, saltan o corren imitando movimientos y actitudes animales, con el objetivo de experimentar esa identidad durante un período determinado.

En este contexto, se volvió viral un video que advierte sobre los riesgos físicos de comportarse como un animal durante 24 horas. La grabación plantea, desde un enfoque descriptivo, que el cuerpo humano no está diseñado para sostener ese tipo de movimientos, sobre todo cuando se fuerza una postura cuadrúpeda o se intenta replicar desplazamientos propios de especies como lobos o felinos. El contenido apunta a mostrar cómo ciertas articulaciones y músculos podrían sufrir consecuencias al intentar adaptarse a una anatomía que no corresponde.

El video detalla: "¿Qué le pasa a tu cuerpo si eres un terian por 24 horas? Si corrieras en cuatro patas, tu anatomía te traicionaría en segundos. Tus muñecas no son tobillos. Al recibir tu peso, los huesos del carpo se compactan violentamente bajo una presión para la que no están diseñados. Tu esqueleto no soporta la tracción delantera. El impacto de un salto no viaja por tus piernas, estalla en tus hombros. Sentirías tus clavículas de marfil vibrar a punto de dislocarse bajo tu piel. Tu columna es una torre, no un puente.

Al forzarla horizontalmente, la gravedad tira de tus órganos, curvando tu espina dorsal. Tus vértebras lumbares comienzan a morderse entre sí, pellizcando nervios vitales. Para mirar al frente, hiperestiendes el cuello, cerrando tu tráquea. Tu visión se nubla mientras luchas por llevar oxígeno a unos pulmones aplastados por el peso de tu propio tórax. El fluido de tus articulaciones se agota. Al aterrizar, tus radios y cúbitos se arquean como ramas secas. Un error y el hueso estalla, rasgando tu piel translúcida con astillas afiladas.

No eres un lobo, eres es una ruina, con las muñecas inutilizables y la espalda deformada, tu cuerpo colapsa en el suelo, convertido en una estatua de dolor incapaz de volver a levantarse".

Más allá del tono dramático del relato, el mensaje central apunta a una advertencia concreta: caminar o correr en cuatro patas durante largos períodos puede provocar lesiones en muñecas, hombros, columna vertebral y cuello, además de generar un desgaste muscular y articular por la mala distribución del peso corporal. Incluso acciones como saltar o aterrizar con apoyo en brazos podrían aumentar el riesgo de esguinces, inflamación, contracturas o sobrecargas en zonas que no están preparadas para absorber ese impacto.

De esta manera, el video se sumó al debate sobre el fenómeno therian, una moda que sigue creciendo en internet y que se viraliza especialmente entre jóvenes. Si bien para muchos se trata de una forma de expresión o un juego, el contenido advierte que sostener esta práctica durante varias horas puede derivar en daños físicos concretos, dejando en evidencia que el cuerpo humano no cuenta con la estructura necesaria para imitar, de manera prolongada, el movimiento natural de un animal.

