Paulo Londra confirma sus esperados shows para 2026

Coronando su regreso triunfal a los escenarios de Buenos Aires, realizó dos shows imponentes y con entradas agotadas en el Movistar Arena a pura emoción. Con invitados especiales y un recorrido perfecto por sus canciones, el músico brindó uno de los espectáculos más importantes de ese año. El año lo cerró en su tierra natal, Córdoba, sin dudas una de las fechas más esperadas. En este show los fans agotaron las entradas inmediatamente y desbordaron con muestras de afecto y emoción en el Quality Arena de Córdoba. Otro sueño cumplido.

En medio de su gira por Latinoamérica, Londra volvió a marcar hitos en su carrera convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. Además fue el primero en superar 1.000.000.000 de escuchas en Spotify, con “Adán y Eva”, logrando entrar al icónico "Billions Club".

Durante 2025 brindó un tour que comenzó en España con doble sold out, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid. Luego vendió más de 70.000 entradas en sus presentaciones de México en el Auditorio Banamex de Monterrey, Auditorio Telmex de Guadalajara y en el mítico Palacio de los Deportes en Ciudad de México. En la segunda mitad del año visitó Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia (headliner Festival Cordillera) y Ecuador logrando sold out en todos los shows.

