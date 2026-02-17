Sebastián Graviotto conoció a su hijo con Juana Repetto por videollamada y se viralizaron las imágenes
Juana Repetto presentó a Timoteo por videollamada a Sebastián Graviotto, quien desde el exterior celebró con emoción la llegada de su hijo.
El nacimiento de un hijo siempre marca un antes y un después en la vida de una familia. En el caso de Juana Repetto, la llegada de Timoteo el pasado 12 de febrero estuvo atravesada por un detalle inesperado: su expareja, Sebastián Graviotto, no pudo estar presente en la clínica.
Lejos de lo que muchos imaginaron, la ausencia de Graviotto no tuvo relación con la separación de la pareja. El influencer se encuentra actualmente en el exterior por compromisos laborales que le impidieron viajar a tiempo para acompañar el parto.
La tecnología, sin embargo, se convirtió en puente. Apenas horas después del nacimiento, Sebastián conoció a su hijo mediante una videollamada desde la clínica. Juana compartió ese instante en sus redes sociales con una palabra que lo decía todo: “Gracias”, junto a la imagen en la que le presentaba a Timoteo a través del celular.
El papá, por su parte, escribió en sus redes: “El amor en equipo no entiende de fronteras”, una frase que resume a la perfección el sentimiento de un padre que, pese a estar en otro país, vivió uno de los momentos más importantes de su vida conectado a través de una pantalla.
Por qué Juana Repetto se enojó con su papá Nicolás Repetto tras el nacimiento de de Timoteo
Juana Repetto atraviesa una etapa única en su vida tras la llegada de Timoteo, su tercer hijo, fruto de la relación que mantuvo con su expareja Sebastián Graviotto.
En medio de esa alegría compartida por toda la familia, Nicolás Repetto decidió publicar una dulce postal en la que se lo ve con su nieto en brazos de Juana, mostrando por primera vez la carita del pequeño y generando una ola de ternura entre sus seguidores.
Lo curioso fue que la imagen desapareció rápidamente de las redes, lo que provocó sorpresa y abrió la puerta a múltiples conjeturas sobre los motivos detrás de esa decisión.
Durante la emisión de Infama (América TV), Karina Iavícoli habló sobre este inesperado episodio digital. Aunque no hubo declaraciones oficiales de los protagonistas, la periodista señaló que la actriz habría reaccionado con enojo hacia su padre por haber compartido la foto.
“Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen. No sabemos cuánto va a durar este enojo”, expresó la panelista en el ciclo conducido por Marcela Tauro.
Y añadió: “Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad".
"¿Por qué nos dimos cuenta y estuvimos averiguando? Porque la foto desapareció. Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación", concluyó Iavícoli, dejando en claro el malestar de Juana Repetto con su papá por aquel posteo de Timoteo que finalmente fue eliminado.