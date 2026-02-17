Sebastián Graviotto conoció a su hijo con Juana Repetto por videollamada y se viralizaron las imágenes

sebastian graviotto, juanaa repetto

Por qué Juana Repetto se enojó con su papá Nicolás Repetto tras el nacimiento de de Timoteo

Juana Repetto atraviesa una etapa única en su vida tras la llegada de Timoteo, su tercer hijo, fruto de la relación que mantuvo con su expareja Sebastián Graviotto.

En medio de esa alegría compartida por toda la familia, Nicolás Repetto decidió publicar una dulce postal en la que se lo ve con su nieto en brazos de Juana, mostrando por primera vez la carita del pequeño y generando una ola de ternura entre sus seguidores.

Lo curioso fue que la imagen desapareció rápidamente de las redes, lo que provocó sorpresa y abrió la puerta a múltiples conjeturas sobre los motivos detrás de esa decisión.

Durante la emisión de Infama (América TV), Karina Iavícoli habló sobre este inesperado episodio digital. Aunque no hubo declaraciones oficiales de los protagonistas, la periodista señaló que la actriz habría reaccionado con enojo hacia su padre por haber compartido la foto.

“Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen. No sabemos cuánto va a durar este enojo”, expresó la panelista en el ciclo conducido por Marcela Tauro.

Y añadió: “Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad".

"¿Por qué nos dimos cuenta y estuvimos averiguando? Porque la foto desapareció. Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación", concluyó Iavícoli, dejando en claro el malestar de Juana Repetto con su papá por aquel posteo de Timoteo que finalmente fue eliminado.