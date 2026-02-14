Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y dura menos de 2 horas

Lo que parecía una experiencia controlable terminó transformándose en una carrera contrarreloj llena de errores, aprendizajes y momentos hilarantes. La película mostró, con tono liviano pero contundente, cómo la dinámica familiar puede cambiar cuando uno de sus pilares se ausenta. Y lo hizo sin caer en el dramatismo excesivo. El humor fue el vehículo principal.

El sello de Ariel Winograd en la comedia familiar

Detrás de cámara estuvo Ariel Winograd, un director y guionista nacido en Buenos Aires en 1973 que se especializó en comedias y cine familiar. Antes de este éxito, dirigió títulos como Mi primera boda (2011), Vino para robar (2013) y Sin hijos (2015). Con cada proyecto fue consolidando un estilo propio: ritmo ágil, personajes reconocibles y situaciones que parten de conflictos cotidianos.

Tras el impacto de Mamá se fue de viaje, expandió su carrera hacia México. En 2019 estrenó Tod@s caen, protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda. En 2022 presentó ¿Y cómo es él?, remake de una película coreana, con Mauricio Ochmann, Zuria Vega y Omar Chaparro en el elenco.

Su trayectoria demostró que el humor puede adaptarse a distintos públicos sin perder identidad. Y que la comedia familiar, bien ejecutada, sigue teniendo un lugar fuerte en el mercado.

Por qué ver "Mamá se fue de viaje" en Netflix

La dinámica del streaming cambió la forma en que el público consume cine. Hoy, la elección pasa por la inmediatez. Y en ese contexto, una película de menos de dos horas, con ritmo ágil y humor accesible, se convierte en una alternativa ideal.

Mamá se fue de viaje encaja perfecto en esa lógica. No exige un gran compromiso emocional. No propone una trama compleja. Ofrece entretenimiento directo.

Además, el conflicto central (la sobrecarga de tareas domésticas y la distribución de responsabilidades) continúa siendo un tema vigente. Muchas familias todavía se reconocen en esa tensión. Por eso la historia mantiene frescura incluso años después de su estreno.

En Netflix, donde la oferta es amplia y muchas veces abrumadora, contar con una comedia probada facilita la decisión. Es el tipo de película que se puede ver en grupo, sin discusiones previas sobre género o tono.

