Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y dura menos de 2 horas
En Netflix, esta película argentina con Diego Peretti conquistó a miles personas y hoy vuelve a ser el plan ideal para reír en familia.
Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
Netflix vuelve a apostar fuerte por el cine argentino con una propuesta que ya demostró su poder en taquilla. Se trata de "Mamá se fue de viaje", una comedia dirigida por Ariel Winograd y protagonizada porDiego Peretti y Carla Peterson, que logró combinar humor, caos doméstico y una historia con la que muchas familias se sintieron identificadas desde el primer minuto.
Estrenada en 2017, la película no solo se convirtió en un fenómeno en los cines argentinos, sino que ahora encontró una nueva vida dentro del catálogo de Netflix, donde continúa sumando reproducciones y comentarios positivos. Con una duración aproximada de 99 minutos, se presenta como una alternativa dinámica, ligera y efectiva para quienes buscan reír sin complicaciones.
De qué trata "Mamá se fue de viaje"
La trama gira en torno a Víctor Garbo, un hombre completamente absorbido por su trabajo. Durante más de 20 años, delegó la organización del hogar y la crianza de sus cuatro hijos en su esposa, Vera. Él se concentró en su carrera profesional. Ella sostuvo el funcionamiento diario de la casa. Pero todo cambió cuando Vera tomó una decisión inesperada: irse diez días de vacaciones sola.
Ese punto de partida desató una serie de situaciones tan caóticas como divertidas. Víctor tuvo que enfrentarse, por primera vez en mucho tiempo, a la rutina completa del hogar. Cocinar, ordenar, llevar a los chicos al colegio, atender imprevistos y, sobre todo, mantener el equilibrio emocional de una familia que empezó a notar el peso de la ausencia materna.
Lo que parecía una experiencia controlable terminó transformándose en una carrera contrarreloj llena de errores, aprendizajes y momentos hilarantes. La película mostró, con tono liviano pero contundente, cómo la dinámica familiar puede cambiar cuando uno de sus pilares se ausenta. Y lo hizo sin caer en el dramatismo excesivo. El humor fue el vehículo principal.
El elenco con Diego Peretti y Carla Peterson
Diego Peretti
Carla Peterson
Martín Lacour
Agustina Cabo
Julián Baz
Lorenzo Winograd
Pilar Gamboa
Guillermo Arengo
Martín Piroyansky
Maruja Bustamante
El sello de Ariel Winograd en la comedia familiar
Detrás de cámara estuvo Ariel Winograd, un director y guionista nacido en Buenos Aires en 1973 que se especializó en comedias y cine familiar. Antes de este éxito, dirigió títulos como Mi primera boda (2011), Vino para robar (2013) y Sin hijos (2015). Con cada proyecto fue consolidando un estilo propio: ritmo ágil, personajes reconocibles y situaciones que parten de conflictos cotidianos.
Tras el impacto de Mamá se fue de viaje, expandió su carrera hacia México. En 2019 estrenó Tod@s caen, protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda. En 2022 presentó ¿Y cómo es él?, remake de una película coreana, con Mauricio Ochmann, Zuria Vega y Omar Chaparro en el elenco.
Su trayectoria demostró que el humor puede adaptarse a distintos públicos sin perder identidad. Y que la comedia familiar, bien ejecutada, sigue teniendo un lugar fuerte en el mercado.
Por qué ver "Mamá se fue de viaje" en Netflix
La dinámica del streaming cambió la forma en que el público consume cine. Hoy, la elección pasa por la inmediatez. Y en ese contexto, una película de menos de dos horas, con ritmo ágil y humor accesible, se convierte en una alternativa ideal.
Mamá se fue de viaje encaja perfecto en esa lógica. No exige un gran compromiso emocional. No propone una trama compleja. Ofrece entretenimiento directo.
Además, el conflicto central (la sobrecarga de tareas domésticas y la distribución de responsabilidades) continúa siendo un tema vigente. Muchas familias todavía se reconocen en esa tensión. Por eso la historia mantiene frescura incluso años después de su estreno.
En Netflix, donde la oferta es amplia y muchas veces abrumadora, contar con una comedia probada facilita la decisión. Es el tipo de película que se puede ver en grupo, sin discusiones previas sobre género o tono.