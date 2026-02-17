Escándalo en vivo: Cinthia Fernández explotó al aire por los duros dichos de Moria Casán sobre ella

En medio del descargo, Cinthia Fernández hizo una autocrítica sobre distintos momentos de su carrera mediática. “Hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad, hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo”, admitió, sin esquivar el pasado.

Pero fue más allá: “Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70.000 veces. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. Pero no tengo por qué seguir atada al pasado. Tengo ganas de evolucionar. Entonces yo estoy hinchada a las bolas un poco”, dijo antes de romper en llanto frente a cámara.

La panelista también apuntó contra el medio en el que trabaja. “La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra. Pero cuando tengo otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele les sirvió mucho más. Hoy no tengo otra”, disparó, dejando en claro su malestar.

cruce Moria Casán Cinthia Fernández 1 - captura La mañana con Moria

Qué le preguntó Moria Casán a Cinthia Fernández para rompiese en llanto en pleno vivo

En ese contexto, Moria Casán intervino para analizar su situación y le mencionó a Cinthia Fernández el rol de Roberto Castillo, pareja de la panelista y abogado. “Siento que estás muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo y no te estoy cuestionando esto”, señaló la conductora. Y agregó: “Generalmente cuando uno te ve, estás mirando todo el tiempo el teléfono”.

Ante esa observación, Fernández respondió con contundencia: “No me siento cooptada, me siento que soy una persona que quiero evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”. Y sumó: “Es muy injusto, loco. No tengo otro medio que laburar acá. Porque hoy tengo que mantener mi casa. Pero estoy segura que el día que tenga otro medio, lo voy a jugar y lo voy a disfrutar”.

cruce Moria Casán Cinthia Fernández - captura La mañana con Moria

Finalmente, la propia Moria Casán salió en su defensa y le dedicó palabras de respaldo: “Sos peleadora, sos picante, sos petardista. Eso es lo que le molesta, que no te pueden voltear”.

Y cerró con una reflexión sobre la exposición mediática: “Uno está muy expuesto. Imaginate que acá estás con esa cámara, que para todo el mundo es un freno, y para nosotros es avanzar. Entonces, si no tenés cintura para avanzar y hacer esto, chocás todo el tiempo. Es mucha exposición, te está juzgando todo el mundo”.