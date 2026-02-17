Confirmado: Alpine definió el cronograma y Colapinto ya tiene fecha definida para subirse al auto

Los días siguientes estarán divididos de manera más marcada. El jueves, Gasly monopolizará toda la jornada de pruebas, mientras que el viernes será el turno completo de Colapinto, quien dispondrá del auto durante todo el día para cerrar la pretemporada.

La actividad cobra un valor especial en 2026, ya que los cambios reglamentarios obligaron a los equipos a adaptar sus monoplazas y todavía existen interrogantes en cuanto al rendimiento y el comportamiento de los autos.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras pruebas del año

En la semana anterior, el piloto argentino tuvo una jornada extensa el viernes, en la que giró durante la mañana y la tarde con el Alpine A526. Allí mostró velocidad y ritmo como para alimentar el optimismo dentro del equipo.

Colapinto logró el octavo mejor tiempo, con un registro de 1m35s 806/1000, a 2s 137/1000 del mejor de la jornada, Andrea Kimi Antonelli. Además, en tandas largas y con distintos compuestos de neumáticos, giró de manera sostenida entre 1m39s y 1m40s por vuelta, a un ritmo comparable con autos que en 2025 habían superado ampliamente al Alpine, como Haas, Williams y Racing Bulls.

En esa jornada, el argentino completó 144 vueltas, un contraste importante con lo ocurrido el miércoles, cuando solo pudo dar 28 giros por problemas mecánicos.

Tras la prueba, el propio Colapinto se mostró conforme: aseguró que fue positivo completar tantas vueltas y destacó que el equipo se enfocó en sumar experiencia y construir ritmo con el nuevo auto.

Después de una temporada 2025 muy complicada para Alpine, que terminó última en todos los rubros, la escudería encara este año con un nuevo monoplaza impulsado por motor Mercedes. Con ese escenario, las pruebas de Bahréin serán clave para terminar de definir el rendimiento antes del arranque oficial del campeonato.