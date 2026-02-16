Quién era el presunto estafador que apareció atado, baleado y quemado

Berguese aún estaba con vida. Tenía las manos atadas, presentaba dos impactos de bala y graves quemaduras en distintas partes del cuerpo. Vecinos de la zona intentaban asistirlo mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

En medio del estado crítico en el que se encontraba, el hombre alcanzó a decir que formaba parte del área de Investigaciones de la Policía bonaerense. Sin embargo, con el correr de las horas, esa versión fue descartada por completo. Las averiguaciones confirmaron que no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad ni ejercía formalmente la abogacía, pese a que durante años se había presentado de esa manera.

Las últimas horas

Tras ser rescatado del vehículo, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante, donde ingresó con un disparo en el brazo derecho y otro en el pecho. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero su estado era extremadamente delicado.

Permaneció internado durante dos días, hasta que finalmente murió como consecuencia de la gravedad de las heridas.

policia patrullero.jpg

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, la noche previa al ataque el hombre habría mantenido una fuerte discusión con su pareja por un supuesto pedido de divorcio. Luego de ese episodio, salió de su casa, ubicada en la calle Congreso al 3200, a bordo del Peugeot 206.

Horas más tarde apareció dentro del mismo auto, incendiado y en las condiciones que conmocionaron al barrio.

Un crimen con características mafiosas

Para los investigadores, la forma en la que fue encontrado el cuerpo, atado, baleado y con el vehículo prendido fuego, sugiere que no se trató de un hecho al azar. Por el contrario, la escena apunta a un ataque premeditado y con un nivel de violencia inusual.

Con el avance de la causa, cobró fuerza la hipótesis de una posible venganza. De acuerdo con fuentes judiciales, Berguese había sido denunciado en varias oportunidades por personas que lo acusaban de hacerse pasar por abogado para cometer estafas.

La causa, que en un primer momento se había iniciado como “tentativa de homicidio”, fue recaratulada como “homicidio” tras la muerte de la víctima. En el expediente ya hay dos sospechosos detenidos, de 40 y 41 años, y los investigadores buscan establecer si tuvieron participación directa en el ataque o si hubo más personas involucradas.

En la investigación intervienen la comisaría 3ª, la Subdelegación Departamental de Investigaciones y la Unidad Funcional Descentralizada N° 23 del Departamento Judicial de San Martín, que trabaja para reconstruir las últimas horas del hombre y determinar el móvil del crimen.