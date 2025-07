Wanda Nara planea una feroz venganza contra Mauro Icardi tras cortarle la obra social

“Les dijo a sus abogados que embarguen a Icardi para que pague. Directamente. ¿Empieza por dónde el embargo? La casa de los sueños. Van por el embargo", detallaron.

“Así que Payarola -letrado de Wanda Nara- va a pedir embargo y va a denunciar abandono de persona. Típico del padre separado y un conflicto: no pagan la cuota. No paga la prepaga. El colegio tampoco. Están en Estambul gastándosela con la novia”, concluyeron en el envío de Ángel de Brito.

El feroz conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este jueves, tras revelarse una delicada situación que afecta directamente a sus hijas en común, Francesca e Isabella. Según informó Ángel de Brito en LAM (América TV), el futbolista habría dado de baja la obra social que tenían contratada en Argentina, situación que derivó en una fuerte reacción legal y mediática por parte de la conductora.

“Wanda Nara se quedó sin obra social. Desde Estambul le cortaron prepaga, porque la pagaba él. La tenía en débito automático y sacó a las chicas hace tres meses”, detalló De Brito, al exponer el motivo por el cual la mayor de las Nara decidió iniciar acciones legales contra su ex.

La noticia causó sorpresa, sobre todo porque el corte del servicio se habría detectado en el momento en que Wanda necesitó utilizarlo para una de las nenas.

Instalada en Buenos Aires y en plena disputa judicial con Icardi, quien ya regresó a Turquía acompañado por la China Suárez, Wanda se expresó con firmeza desde sus redes sociales y no tardó en responder a los mensajes que recibió de sus seguidores.

TW Wanda Nara - prepaga

“Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos jamás les faltará nada”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), dejando claro que no piensa permitir que sus hijos pasen necesidades. Fue allí que una usuaria le contestó con ironía: “Jajajaja, pagate la prepaga”, acompañando el mensaje con emojis de ratones.

Así las cosas, sin rodeo alguno, Wanda retrucó: “Reina, obvio pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada”, lanzó con contundencia.

De esta manera, Wanda volvió a exponer públicamente la interna que mantiene con el padre de sus dos hijas menores. Y si bien ya se había confirmado su separación en noviembre del año pasado, este nuevo cruce confirma que el vínculo entre ambos sigue siendo conflictivo, con consecuencias directas en la vida familiar.