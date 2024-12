WhatsApp ahora permite dar "me gusta" a los estados: la función que transformará tu app.

Hasta ahora, interactuar con un Estado implicaba responder con un mensaje o un emoji, lo cual iniciaba una conversación directa. Sin embargo, no siempre es necesario enviar un texto completo o una reacción emotiva cuando solo se busca mostrar una aprobación rápida. Es aquí donde la nueva función de los ‘me gusta’ cobra relevancia, ofreciendo una alternativa más práctica y menos invasiva.

Cómo funcionan los nuevos ‘me gusta’ en WhatsApp

La posibilidad de dar me gusta a los Estados se ha convertido en una de las actualizaciones más comentadas de Meta. Esta nueva característica se integra perfectamente en la interfaz actual de la app y se activa de manera muy sencilla. Al visualizar un Estado, basta con tocar el ícono de corazón ubicado en la parte inferior derecha para enviar un me gusta. Lo interesante de esta función es que la reacción será completamente privada: solo la persona que publicó el Estado podrá ver quién reaccionó con un like.

Este enfoque contrasta con otras redes sociales que suelen mostrar el número de likes de manera pública, lo que a veces genera comparaciones o presión entre los usuarios. En WhatsApp, la privacidad sigue siendo una prioridad, y esta nueva función refuerza ese principio, permitiendo una interacción más relajada y personal.

Además, junto con esta actualización, WhatsApp también ha incorporado la posibilidad de realizar menciones privadas dentro de los Estados. Ahora es posible etiquetar hasta cinco contactos, quienes recibirán una notificación directa sin que los demás puedan verlo. Esta función es ideal para compartir información específica o mensajes importantes con personas seleccionadas de tu lista de contactos.

Cómo usar la función de ‘me gusta’ en los Estados

Abrir WhatsApp

Acceder a los Estados

Visualizar el Estado de un contacto

Tocar el ícono del corazón

Una vez que envíes un me gusta, el contacto que publicó el Estado recibirá una notificación privada informándole de tu reacción. No necesitás escribir un mensaje adicional, lo que hace que la interacción sea aún más simple y directa.

Cómo actualizar WhatsApp para activar esta función

En Android: Ver Google Play Store, buscar “WhatsApp” y seleccionar la opción de actualizar si está disponible.

Ver Google Play Store, buscar “WhatsApp” y seleccionar la opción de actualizar si está disponible. En iOS: Dirigirse a la App Store, localizar WhatsApp y hacer clic en “Actualizar”.

Una vez que la app esté actualizada, el botón de me gusta estará disponible para su uso. Recordá que esta función ya está habilitada tanto para usuarios de Android como de iOS, por lo que no necesitas esperar más para empezar a utilizarla.

La reacción de los usuarios ante esta novedad

Desde su anuncio, los usuarios han recibido con entusiasmo la función de dar me gusta en los Estados. Muchos destacan la comodidad que ofrece al eliminar la necesidad de iniciar una conversación cada vez que se quiere reaccionar. Además, el hecho de que los likes sean privados ha sido señalado como una ventaja clave, especialmente en una plataforma como WhatsApp, donde las interacciones suelen ser más personales y menos públicas que en otras redes sociales.

Esta actualización refuerza el compromiso de WhatsApp con la mejora continua de sus funciones, adaptándose a las necesidades de los usuarios y ofreciendo herramientas que simplifiquen la comunicación diaria. Con los me gusta, los Estados se convierten en un espacio más dinámico y accesible, fomentando conexiones rápidas y significativas entre contactos.