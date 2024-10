WhatsApp confirmó que dejará de funcionar en estos celulares a partir de octubre

Celulares Android que se quedarán sin WhatsApp en octubre

Si tenés un dispositivo Android que no ha sido actualizado a la versión 5.0 Lollipop o superior, ya no podrás utilizar WhatsApp a partir de este mes. Aunque algunos de estos teléfonos fueron muy populares en su tiempo, ya no tienen la capacidad para soportar las nuevas actualizaciones de la plataforma. Acá te dejamos una lista de algunos de los modelos más destacados que quedarán sin acceso a la aplicación:

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Huawei Ascend P6 S

Motorola Moto G (modelos más antiguos)

Sony Xperia Z1

Estos teléfonos, aunque en su momento marcaron tendencias en el mercado, ahora son considerados obsoletos para las exigencias tecnológicas actuales. WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos, lo que obligará a los usuarios a considerar alternativas si desean seguir utilizando la aplicación.

Diseño sin título (8).jpg Actualización de WhatsApp en octubre: qué celulares Android y iPhone quedarán sin soporte.

iPhone que se quedarán sin WhatsApp en octubre

En el caso de los dispositivos Apple, la situación es similar. Si tienes un iPhone que no ha sido actualizado al iOS 12 o a una versión más reciente, ya no podrás acceder a WhatsApp. Aquí te dejamos una lista de los modelos de iPhone que quedarán sin soporte a partir de octubre:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (primera generación)

Estos modelos más antiguos de Apple ya no recibirán actualizaciones de WhatsApp, por lo que la única forma de continuar utilizando la aplicación en ellos será si el sistema operativo puede actualizarse a una versión compatible.

Qué opciones tienen los usuarios afectados

Actualizar el sistema operativo : La primera opción es verificar si tu dispositivo aún puede recibir una actualización de su sistema operativo. Algunos teléfonos más antiguos todavía pueden acceder a nuevas versiones de Android o iOS , lo que les permitirá seguir utilizando WhatsApp por un tiempo más.

: La primera opción es verificar si tu dispositivo aún puede recibir una actualización de su sistema operativo. Algunos teléfonos más antiguos todavía pueden acceder a nuevas versiones de o , lo que les permitirá seguir utilizando WhatsApp por un tiempo más. Adquirir un nuevo dispositivo: Si tu celular no puede actualizarse, la única opción viable será adquirir un teléfono nuevo. Esto puede representar un gasto adicional, pero garantizará que puedas seguir usando WhatsApp sin problemas, accediendo a todas las nuevas funciones y mejoras de seguridad que la aplicación ofrece.

Diseño sin título (9).jpg WhatsApp: estos modelos no podrán usar la app a partir de octubre.

Cómo evitar que WhatsApp deje de funcionar en tu celular

Verificar tu versión del sistema operativo : Acceder a los ajustes de tu dispositivo y revisar si tu versión de Android o iOS es compatible con las exigencias de WhatsApp. Si tenés una versión anterior a Android 5.0 o iOS 12 , es posible que necesites actualizarla.

: Acceder a los ajustes de tu dispositivo y revisar si tu versión de o es compatible con las exigencias de WhatsApp. Si tenés una versión anterior a o , es posible que necesites actualizarla. Actualizar el sistema operativo : Si tu dispositivo aún es compatible con una versión más reciente, seguí las instrucciones de tu fabricante para realizar la actualización. Esto no solo te permitirá seguir utilizando WhatsApp, sino que también mejorará el rendimiento general de tu teléfono.

: Si tu dispositivo aún es compatible con una versión más reciente, seguí las instrucciones de tu fabricante para realizar la actualización. Esto no solo te permitirá seguir utilizando WhatsApp, sino que también mejorará el rendimiento general de tu teléfono. Considerar cambiar de dispositivo: Si tu teléfono no es compatible con las versiones más recientes del sistema operativo, la única opción será adquirir un nuevo dispositivo. Aunque esto implique un costo, te permitirá acceder a todas las funciones de WhatsApp y garantizará una experiencia más segura.

La evolución tecnológica y sus implicaciones

El anuncio de WhatsApp de dejar de dar soporte a ciertos dispositivos puede ser frustrante para algunos usuarios, pero refleja la inevitable evolución tecnológica. Los avances en las aplicaciones, como mejoras en seguridad, nuevas funciones y mejor rendimiento, requieren que los dispositivos puedan mantenerse al día con estos cambios. Para muchos, este es el momento ideal para evaluar la actualización de su dispositivo, no solo para seguir utilizando WhatsApp, sino también para disfrutar de todas las ventajas que trae consigo la tecnología moderna.