Yiya Murano causa furor en el streaming con el estreno de una nueva serie de apenas 5 episodios

La serie Yiya, dirigida por Mariano Hueter, se estrenó el jueves 13 de noviembre de 2025.

Quién es Yiya Murano y cuál es su historia

Yiya Murano, más conocida como "la envenenadora de Monserrat" fue una mujer que vivía en el barrio porteño Monserrat, en Capital Federal. Su nombre real es María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano. Fue prestamista y a lo largo de los años pasó a ser reconocida por ser la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua.

Estuvo presa durante 14 años, acusada de al menos tres cargos de homicidio y estafa en 1979. La serie Yiya se inspira en su historia, es decir en el caso real de Yiya Murano que conmovió a la sociedad argentina.

Quiénes forman parte del elenco de la serie Yiya

Los actores y actrices que forman parte del elenco, aparte de Cristina Banegas y Julieta Zylberberg que interpretan a Yiya son: Pablo Rago, que interpreta a un periodista que investiga el caso, Mónica Antonópulos, Laura Novoa, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi, grandes artistas que forman parte del elenco de la serie.

Cuántos capítulos tiene la serie Yiya

La estructura dividida en cinco capítulos permitió recorrer momentos clave del caso con precisión cronológica. Las muertes de Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio Venturini se narraron desde diferentes perspectivas. La ficción evitó caer en el morbo explícito, pero sí indagó en las circunstancias previas y posteriores a cada hecho, mostrando cómo se desarrollaron las sospechas iniciales y cómo se fue consolidando la hipótesis del envenenamiento.

Dónde se puede ver la serie Yiya

A la serie Yiya, la podés ver en Flow porque es un contenido exclusivo. Es una miniserie que retrata la impactante historia de la envenenadora de Monserrat y tiene 5 capítulos de entre 30 y 37 minutos. Tené en cuenta que, solo pueden disfrutar de esta serie exclusiva quienes tienen contratado alguno de los planes de Flow. Para poder ver la serie de Yiya, tenés que contratar alguno de los planes de Flow.

Un estreno que abrió nuevas conversaciones

El impacto de la serie se extendió rápidamente a redes sociales y medios digitales. Muchos espectadores destacaron la actuación de Julieta Zylberberg y el trabajo de Cristina Banegas, mientras otros se concentraron en la reconstrucción histórica y la manera en que la serie abordó el caso sin caer en la espectacularización del delito.

La figura de Yiya Murano, que durante años fue objeto de análisis psiquiátricos, notas periodísticas y debates televisivos, volvió a instalarse como tema de conversación. La ficción generó nuevas preguntas sobre la construcción del personaje público, la responsabilidad mediática y la manera en que los casos de alto impacto se vuelven material cultural.

