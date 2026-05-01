Triple crimen de Florencio Varela: la rotunda decisión de la Justicia sobre el "Pequeño J"

Fuentes judiciales confirmaron que será indagado al día siguiente por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

el-pequeno-j-habria-organizado-el-triple-crimen-en-florencio-varela-foto-tn-M4Z46A7PRBDO7CR4M75SONDTCM Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinada por un presunto ajuste de cuentas narco.

La hipótesis: un entramado narco detrás del crimen

Los fiscales de la investigación apuntan a una organización criminal vinculada al narcotráfico, que habría actuado en el marco de una venganza por el robo de droga.

La reconstrucción del expediente indica que las víctimas fueron engañadas en Ciudad Evita con la excusa de asistir a una fiesta, trasladadas luego a una vivienda en Florencio Varela y allí sometidas a torturas antes de ser asesinadas y enterradas.

El hecho ocurrió el 19 de septiembre del año pasado y generó una fuerte conmoción social. Actualmente hay al menos 11 imputados en la causa, con distintos grados de participación.

Expectativa de las familias y pedido de justicia

Con la llegada de “Pequeño J”, las familias de las víctimas esperan que la causa avance con mayor rapidez y reclaman que se aplique la pena máxima a todos los responsables.

El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado, con ensañamiento, alevosía y violencia de género, en un expediente que también investiga posibles ramificaciones delictivas como trata de personas y lavado de dinero.

Un cambio en la causa: la falta de mérito al “Señor J”

En paralelo, la investigación tuvo un movimiento relevante en los últimos días: la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, quien había sido señalado como presunto autor intelectual.

Los jueces concluyeron que no existen pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal, aunque aclararon que la medida no implica su desvinculación definitiva de la causa.

El fallo se basó principalmente en que la acusación se apoyaba en un único testimonio sin respaldo de otras evidencias.

Cómo fue el triple crimen de Florencio Varela

el triple crimen

El triple crimen de Florencio Varela ocurrió en 2025, resultando en el femicidio de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Tras desaparecer el 19 de septiembre en La Tablada, sus cuerpos fueron hallados cinco días después en una vivienda de Villa Vatteone con signos de tortura y mutilaciones.

Los investigadores apuntan a una represalia vinculada al narcotráfico, donde las jóvenes fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas.

Las víctimas fueron asesinadas la misma noche de su desaparición, entre las 23:00 y 00:00 del viernes 19 de septiembre de 2025.

Hay al menos 11 personas imputadas y detenidas, incluyendo a Jesús Bernabé Mayón ("El Tío"), acusado de planificación y traslado, mientras que Joseph Freyser Cubas Zavaleta ("Señor J") fue vinculado al caso.