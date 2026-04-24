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NUEVA PELÍCULA

Yiya Murano llegó a Netflix con el caso que conmocionó a Argentina y es el estreno del año

El caso de Yiya Murano vuelve a Netflix con una nueva película documental que reabre dudas y revela detalles desconocidos hasta ahora.

Yiya Murano volvió con el caso que conmocionó a Argentina y es el estreno del año. (Foto: Cortesía Netflix)

Yiya Murano volvió con el caso que conmocionó a Argentina y es el estreno del año. (Foto: Cortesía Netflix)

La historia de Yiya Murano volvió al centro de la escena en Netflix con el estreno de un nuevo documental que promete sacudir certezas. La producción revisó uno de los casos policiales más impactantes de la Argentina y puso el foco en una pregunta clave: ¿fue realmente así como ocurrieron los crímenes o la memoria colectiva construyó un mito difícil de desmontar?

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El lanzamiento de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" reactivó el interés por una figura que durante décadas generó fascinación, rechazo y curiosidad en partes iguales. El documental no solo reconstruyó los hechos, sino que además cuestionó versiones instaladas durante años, incluso aquellas que parecían incuestionables.

El fenómeno de Yiya Murano que volvió a encender el misterio

El auge del true crime en plataformas impulsó el regreso de historias que marcaron a fuego a distintas generaciones. En este contexto, el caso de María de las Mercedes "Yiya" Murano reapareció con fuerza, ahora bajo una mirada más analítica y menos sensacionalista.

La producción abordó los hechos ocurridos en la década del 70, cuando Yiya fue acusada de asesinar a varias mujeres de su entorno. La investigación judicial avanzó tras un hallazgo determinante: la autopsia de una de las víctimas reveló la presencia de cianuro, un veneno potente y letal.

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Ese descubrimiento cambió el rumbo del caso. La Justicia ordenó la exhumación de otros cuerpos y encontró coincidencias que resultaron imposibles de ignorar. Todas las víctimas habían compartido un encuentro con Murano antes de morir. El patrón estaba claro. Sin embargo, lo que parecía cerrado comenzó a abrir nuevas dudas décadas después.

Qué revela "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" en Netflix

Yiya Murano envenenó a sus amigas para ocultar sus estafas económicas, en la Argentina dictatorial de fines de los 70´s convirtiéndose en una leyenda oscura de la cultura popular. Ya libre, en los años 90´s, hizo de los sets de TV su escenario transformándose en un ícono pop. El carisma, humor y desparpajo de “la Yiya” prevaleció sobre los reclamos de las familias de las víctimas y hasta el día de hoy su propio hijo, Martín Murano, lucha por exponer el verdadero rostro de su madre.

El equipo detrás de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Yiya Murano: Muerte a la hora del té es una película documental dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales disponibles en Netflix como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?.

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Yiya Murano: Muerte a la hora del té se suma a la lista de documentales de historias argentinas sobre crímenes reales que pueden verse en el servicio como 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa; Las mil muertes de Nora Dalmasso; María Soledad: El fin del silencio; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.

Ficha técnica de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

  • Dirección: Alejandro Hartmann
  • Guion: Lucas Bucci y Tomás Sposato
  • Producción: Vanessa Ragone
  • Producción ejecutiva: Alejandro Hartmann, Carolina Urbieta y Mariana Bomba
  • Música: Leo Sujatovic
  • Montaje: Manuel Margulis Darrib
  • Fotografía: Alejandra Martín
  • Casa Productora: Haddock Film
  • Entrevistados: Martín Murano, Horacio Romeo, José Massoni, Jorge Arona, Virginia Messi, Jorge Ávalos, Jorge Arévalo, Mariana Olivera Venturini, Eloy Ayala, Martín Olivera Venturini, Osvaldo Bazán, Rodolfo Palacios, Candelaria Botto, Dr. Fernando Cardini, Lía Salgado y Chiche Gelblung.
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Yiya Murano, un caso que sigue generando debate

A más de cuatro décadas de los hechos, la historia de Yiya Murano sigue despertando interés. El documental logró reabrir el debate y poner en duda certezas que parecían firmes.

La pregunta sobre las masitas envenenadas es solo una de las tantas que vuelven a escena, pero tal vez sea la más simbólica. Porque no se trata solo de un detalle técnico, sino de cómo se construyen los relatos y de qué manera esos relatos perduran en el tiempo.

Tráiler oficial de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" en Netflix

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