Yiya Murano llegó a Netflix con el caso que conmocionó a Argentina y es el estreno del año

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Ese descubrimiento cambió el rumbo del caso. La Justicia ordenó la exhumación de otros cuerpos y encontró coincidencias que resultaron imposibles de ignorar. Todas las víctimas habían compartido un encuentro con Murano antes de morir. El patrón estaba claro. Sin embargo, lo que parecía cerrado comenzó a abrir nuevas dudas décadas después.

Qué revela "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" en Netflix

Yiya Murano envenenó a sus amigas para ocultar sus estafas económicas, en la Argentina dictatorial de fines de los 70´s convirtiéndose en una leyenda oscura de la cultura popular. Ya libre, en los años 90´s, hizo de los sets de TV su escenario transformándose en un ícono pop. El carisma, humor y desparpajo de “la Yiya” prevaleció sobre los reclamos de las familias de las víctimas y hasta el día de hoy su propio hijo, Martín Murano, lucha por exponer el verdadero rostro de su madre.

El equipo detrás de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Yiya Murano: Muerte a la hora del té es una película documental dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales disponibles en Netflix como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?.

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Yiya Murano: Muerte a la hora del té se suma a la lista de documentales de historias argentinas sobre crímenes reales que pueden verse en el servicio como 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa; Las mil muertes de Nora Dalmasso; María Soledad: El fin del silencio; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas; Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.

Ficha técnica de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Dirección: Alejandro Hartmann

Alejandro Hartmann Guion: Lucas Bucci y Tomás Sposato

Lucas Bucci y Tomás Sposato Producción: Vanessa Ragone

Vanessa Ragone Producción ejecutiva: Alejandro Hartmann, Carolina Urbieta y Mariana Bomba

Alejandro Hartmann, Carolina Urbieta y Mariana Bomba Música: Leo Sujatovic

Leo Sujatovic Montaje: Manuel Margulis Darrib

Manuel Margulis Darrib Fotografía: Alejandra Martín

Alejandra Martín Casa Productora: Haddock Film

Haddock Film Entrevistados: Martín Murano, Horacio Romeo, José Massoni, Jorge Arona, Virginia Messi, Jorge Ávalos, Jorge Arévalo, Mariana Olivera Venturini, Eloy Ayala, Martín Olivera Venturini, Osvaldo Bazán, Rodolfo Palacios, Candelaria Botto, Dr. Fernando Cardini, Lía Salgado y Chiche Gelblung.

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Yiya Murano, un caso que sigue generando debate

A más de cuatro décadas de los hechos, la historia de Yiya Murano sigue despertando interés. El documental logró reabrir el debate y poner en duda certezas que parecían firmes.

La pregunta sobre las masitas envenenadas es solo una de las tantas que vuelven a escena, pero tal vez sea la más simbólica. Porque no se trata solo de un detalle técnico, sino de cómo se construyen los relatos y de qué manera esos relatos perduran en el tiempo.

Tráiler oficial de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" en Netflix