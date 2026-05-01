El letal comentario de Moria Casán tras la separación de Pampita y Martín Pepa: "Es muy..."

Como si eso fuera poco, Moria Casán sumó otra de sus frases cargadas de doble sentido y referencias punzantes. “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”, lanzó, en clara alusión a episodios de infidelidad que marcaron anteriores relaciones de la modelo, como las que tuvo con Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

En ese mismo intercambio, María Fernanda Callejón también aportó su mirada sobre el tema y coincidió en parte con la conductora. “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (ganar fama). Es una humillación que te metan los cuernos”, opinó, sumándose al debate que se generó en el estudio.

Mientras tanto, del otro lado, Pampita eligió el silencio absoluto. Sin declaraciones públicas hasta el momento, la versión de ruptura con el polista Martín Pepa no deja de crecer y suma cada vez más repercusión en los medios, alimentando las especulaciones sobre un nuevo capítulo en su vida amorosa.

Moria Casán - captura La mañana con Moria

Por qué se separaron Pampita y Martín Pepa, según Yanina Latorre

Yanina Latorre sorprendió este miércoles en SQP (América TV) al contar que Pampita estaría atravesando una nueva ruptura con Martín Pepa, versión que rápidamente encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.

Sin vueltas y manteniendo su impronta frontal, la conductora explicó de qué manera accedió a la información. "Yo me la voy a jugar, como es mi estilo, quiero que sepan que yo chequeé, hablé, me enteré de algo de casualidad ayer", lanzó, marcando que no se trataba de un simple comentario al pasar sino de un dato que intentó confirmar.

Según detalló, todo se originó en un cruce inesperado con alguien cercano a la modelo. "Yo me cruzo, una cuestión de una casualidad, con una amiga de Pampita y cuando la saludo, le digo: 'Che, al final Pampita sigue viviendo en la casa de...'. Y me dice: 'Sí, ella está mucho más tranquila, porque desde que se separó...' y sigue hablando. Entonces cuando ella me dice 'desde que se separó', yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera", relató, dejando entrever cómo surgió la sospecha inicial.

A partir de ese momento, Latorre aseguró que activó su protocolo habitual para verificar la versión. "Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta. Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas", explicó.

En ese contexto, la panelista remarcó que no fue la única en manejar la misma versión. "Al rato que yo subo la placa negra, Paula Varela sube en Twitter o en Instagram que tenía el rumor sin la confirmación de los protagonistas de que estaban separados Pampita y Martín Pepa. Una más una es dos, lo tiene Paula, lo tengo yo, raro", señaló.

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Además, sumó otros indicios que reforzarían la hipótesis. "A partir de ahí empecé con la ruta: dos personas me dicen que sí. Después todo el entorno directo de ella directamente no me contesta. Es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta", afirmó. Y añadió un dato llamativo sobre las redes sociales: "Entonces porque nos pusimos a buscar la ruta del like. Él hoy cerró sus redes. El último like de él en las redes de ella es de los primeros días de abril".

Como si fuera poco, desde el entorno de la modelo habría surgido una frase contundente que la propia Yanina replicó en la cuenta de X de SQP: “La venían peleando hace mucho tiempo”.

Vale recordar que días antes, en diálogo con PrimiciasYa durante la alfombra de los Martín Fierro de la Moda, Pampita había dejado una respuesta que hoy cobra otra dimensión. Ante la consulta sobre su presente amoroso, contestó con una sonrisa: "Siempre estoy enamorada, ya me conocen, soy una mujer enamorada de la vida". Una declaración que, a la luz de estos rumores, abre más preguntas que certezas sobre su situación sentimental.