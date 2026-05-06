La fuerte determinación de la FIFA sobre Prestianni que enciende las alarmas en la Selección Argentina

Esta decisión es un duro golpe en la carrera de Prestianni, ya que la conducta discriminatoria es una de las faltas más graves para el organismo. Al ser ratificada por la FIFA, la suspensión deja de ser un problema exclusivo de su club en Portugal y pasa a afectar directamente su disponibilidad para representar a la Selección Argentina.

Qué partidos se perdería Prestianni en el Mundial 2026

La gran preocupación para el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni es el tiempo de cumplimiento de la pena. Al tratarse de una sanción de seis partidos, y considerando que la misma rige para encuentros oficiales de selecciones, Prestianni se perdería los primeros partidos del Mundial 2026 en caso de integrar la lista definitiva de convocados.

Esta situación coloca a Scaloni ante un dilema táctico y ético: incluir a un futbolista que no podrá estar disponible durante gran parte de la fase de grupos o directamente prescindir de una de las jóvenes promesas con mayor proyección en el fútbol europeo. El panorama es complejo, dado que el jugador ya no podrá saldar su deuda deportiva únicamente en los torneos continentales de clubes.

Cuál es el presente de Gianluca Prestianni tras el escándalo con Vinícius

El delantero del Benfica se encuentra hoy en el centro de la polémica internacional. El incidente en la Liga de Campeones, donde se tapó la boca para insultar al brasileño, fue captado por las cámaras y denunciado en el campo de juego, lo que derivó en la intervención de los comités de disciplina.

La ratificación de la FIFA este 6 de mayo cierra el camino a cualquier interpretación que permitiera al jugador cumplir la sanción solo en el ámbito de clubes. De esta manera, el argentino deberá cumplirla también fuera de Europa, marcando un precedente importante en la severidad con la que se juzgan los actos de discriminación en el fútbol de élite. La Selección Argentina, que busca defender su corona mundial, ahora debe lidiar con una baja sensible por motivos extradeportivos que empañan el camino hacia el 11 de junio.