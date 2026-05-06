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Gianluca Prestianni
¿SE QUEDA SIN MUNDIAL?

La fuerte determinación de la FIFA sobre Prestianni que enciende las alarmas en la Selección Argentina

La FIFA ratificó que la suspensión de seis encuentros impuesta por la UEFA deberá cumplirse a nivel global. Los detalles de la determinación que complica su una situación de cara a la lista de Lionel Scaloni.

La fuerte determinación de la FIFA sobre Prestianni que enciende las alarmas en la Selección Argentina

La noticia cayó como un balde de agua fría en el predio de Ezeiza y en el entorno del jugador. Este miércoles 6 de mayo, la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta originalmente por la UEFA al futbolista argentino Gianluca Prestianni. La medida, tomada por la Comisión Disciplinaria de la entidad madre del fútbol, implica que el delantero deberá cumplir su pena en cualquier competencia oficial, lo que pone en serio riesgo su participación en el inicio del Mundial 2026.

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El conflicto se remonta al pasado 17 de febrero, durante el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. En aquel encuentro, el exjugador de Vélez protagonizó un lamentable episodio al dirigirse al brasileño Vinícius Júnior. Según la denuncia del madridista, Prestianni se tapó la boca con la mano y le profirió insultos racistas, puntualmente llamándolo "mono".

Por qué la FIFA extendió la sanción de Prestianni a nivel mundial

Si bien la sanción inicial fue dictaminada por la UEFA a finales de abril, el organismo europeo solicitó formalmente que la pena tuviera alcance global para garantizar que la lucha contra el racismo sea efectiva en todas las latitudes. La FIFA confirmó que la ampliación de la sanción se ha hecho de conformidad con el artículo 70 de su Código Disciplinario, lo que significa que el castigo trasciende las fronteras de Europa.

Esta decisión es un duro golpe en la carrera de Prestianni, ya que la conducta discriminatoria es una de las faltas más graves para el organismo. Al ser ratificada por la FIFA, la suspensión deja de ser un problema exclusivo de su club en Portugal y pasa a afectar directamente su disponibilidad para representar a la Selección Argentina.

Qué partidos se perdería Prestianni en el Mundial 2026

La gran preocupación para el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni es el tiempo de cumplimiento de la pena. Al tratarse de una sanción de seis partidos, y considerando que la misma rige para encuentros oficiales de selecciones, Prestianni se perdería los primeros partidos del Mundial 2026 en caso de integrar la lista definitiva de convocados.

Esta situación coloca a Scaloni ante un dilema táctico y ético: incluir a un futbolista que no podrá estar disponible durante gran parte de la fase de grupos o directamente prescindir de una de las jóvenes promesas con mayor proyección en el fútbol europeo. El panorama es complejo, dado que el jugador ya no podrá saldar su deuda deportiva únicamente en los torneos continentales de clubes.

Cuál es el presente de Gianluca Prestianni tras el escándalo con Vinícius

El delantero del Benfica se encuentra hoy en el centro de la polémica internacional. El incidente en la Liga de Campeones, donde se tapó la boca para insultar al brasileño, fue captado por las cámaras y denunciado en el campo de juego, lo que derivó en la intervención de los comités de disciplina.

La ratificación de la FIFA este 6 de mayo cierra el camino a cualquier interpretación que permitiera al jugador cumplir la sanción solo en el ámbito de clubes. De esta manera, el argentino deberá cumplirla también fuera de Europa, marcando un precedente importante en la severidad con la que se juzgan los actos de discriminación en el fútbol de élite. La Selección Argentina, que busca defender su corona mundial, ahora debe lidiar con una baja sensible por motivos extradeportivos que empañan el camino hacia el 11 de junio.

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