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Luis Zahera arrasa en Netflix con las dos nuevas temporadas de la serie española más exitosa

Luis Zahera volvió a convertirse en tendencia de Netflix con las dos nuevas temporadas de una de las series españolas más vistas de los últimos años.

Luis Zahera arrasa en Netflix con las dos nuevas temporadas de la serie española más exitosa. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con las dos nuevas temporadas de la serie española más exitosa. (Foto: Archivo)

La carrera de Luis Zahera atraviesa uno de los momentos más intensos de su trayectoria. El actor gallego logró dar un giro inesperado con "Animal", la serie de Netflix. Lo que comenzó como una apuesta distinta dentro del catálogo español terminó superando todas las previsiones y provocó una reacción inmediata de la compañía: renovar la ficción apenas semanas después de su estreno.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con esta serie española y el estreno de su segunda temporada
Luis Zahera arrasa en Netflix con esta serie española y el estreno de su segunda temporada. (Foto: Archivo)

La serie consiguió cifras contundentes desde sus primeros días online. En menos de tres semanas, acumuló cerca de 15 millones de visualizaciones y escaló rápidamente entre los contenidos más vistos en varios países.

El éxito no solo consolidó a la producción como una de las comedias españolas más comentadas del momento, sino que también confirmó algo que muchos espectadores no esperaban: Zahera podía liderar un proyecto completamente alejado del perfil dramático que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

Animal Netflix 2

El cambio que transformó la carrera de Luis Zahera

Durante años, el nombre de Luis Zahera estuvo asociado a películas y series cargadas de tensión. Sus trabajos en Celda 211, As bestas o Entrevías construyeron una imagen muy concreta del actor: personajes intensos, violentos, ambiguos o emocionalmente rotos.

Por eso, su aparición en Animal sorprendió tanto a la audiencia como a parte de la industria. En esta ocasión, el intérprete dejó atrás los registros más oscuros para ponerse en la piel de Antón, un veterinario rural que debe abandonar su entorno habitual y adaptarse a una nueva vida urbana dentro de una tienda de mascotas administrada por su sobrina.

La propuesta mezcló humor, drama cotidiano y situaciones absurdas con un tono mucho más humano y cercano. Ese cambio permitió que el público descubriera una faceta completamente diferente del actor gallego. El propio Zahera reconoció en varias entrevistas que el proyecto representó un desafío especial dentro de su carrera.

Animal Netflix 2

Netflix reaccionó rápido ante las cifras obtenidas. Menos de tres semanas después del estreno oficial, la plataforma confirmó la renovación de la serie. Pero la sorpresa fue todavía mayor cuando se anunció que no solo habría una segunda temporada, sino también una tercera entrega que ya comenzó su rodaje.

Qué se sabe sobre las nuevas temporadas de "Animal" en Netflix

Las próximas temporadas buscarán ampliar el universo de Antón y profundizar en la transformación personal del protagonista. Según adelantaron desde la producción, la segunda entrega girará alrededor de un nuevo negocio para mascotas.

La idea, tan extraña como emocional, encaja perfectamente con el tono de la serie. El emprendimiento comenzará como una oportunidad económica para los protagonistas, aunque rápidamente derivará en situaciones inesperadas y en la aparición de secretos que podrían alterar por completo la estabilidad alcanzada por los personajes.

Animal Netflix 1

Desde Netflix confirmaron además que el rodaje de la segunda y tercera temporada se realizará de forma simultánea. La decisión busca acelerar el lanzamiento de los nuevos episodios y aprovechar el enorme impulso que obtuvo la serie tras su estreno inicial.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el regreso de Animal, diferentes medios españoles señalaron que la plataforma quiere mantener el interés del público y evitar una pausa demasiado extensa entre temporadas.

El nuevo fichaje que se suma al universo de Animal

Otra de las novedades más comentadas alrededor de la serie fue la incorporación de Álvaro Mel al reparto principal. El actor, que ganó notoriedad entre el público joven español, interpretará a Mike, el gerente de la clínica Kawanda Urban en Santiago de Compostela.

Álvaro Mel

Su llegada promete alterar las dinámicas entre los personajes y aportar nuevas tensiones dentro de la historia. Desde la producción evitaron revelar demasiados detalles sobre el rol, aunque sí adelantaron que tendrá un peso importante en los conflictos de las próximas temporadas.

La incorporación de nuevos rostros responde también al crecimiento de la serie dentro de Netflix. Tras convertirse en una de las producciones españolas más vistas del último año, la plataforma busca ampliar el universo narrativo y potenciar el atractivo comercial del proyecto.

Anuncio oficial de "Animal", nueva temporada en Netflix

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