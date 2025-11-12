Yanina Latorre se cansó y contó la verdad sobre de qué trabaja Luciana Salazar y quién sería su nuevo amor

“Se levantó un tipo nuevo, no lo conté en la tele. Se levantó un tipo nuevo, un representante de jugadores de fútbol. Se lo presentaron. ¿Vos podés creer el arte que tiene? Todavía no lo garchó y el tipo ya le pagó todo el colegio de la piba por adelantado un año”, reveló Yanina.

La frase, fiel a su estilo, causó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo, ya que involucra dinero, seducción y poder, tres ingredientes infalibles para un escándalo mediático. Tras lanzar sus picantes declaraciones, la conductora remató con una frase que generó risas y debate en el estudio: “Yo estoy en la carrera equivocada. Todo el día hasta hoy que tendría que estar tomando vino”, cerró, con ironía.

La entrevista no tardó en viralizarse. Los fanáticos de ambos y los portales de espectáculos replicaron los dichos de Yanina, que nuevamente demostró por qué es una de las figuras más temidas —y escuchadas— del mundo del chimento.