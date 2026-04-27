Premios Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores y quién se llevó el Oro

Juana Viale ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda 2026

El cierre de la noche llegó con el momento más esperado se anunció que Juana Viale se consagró ganadora del Martín Fierro de Oro de la Moda 2026.

Minutos antes, la conductora también había sido distinguida en la categoría mejor estilo en conducción femenina en programa semanal por su labor al frente de Almorzando con Juana (El Trece).

Visiblemente emocionada, al subir al escenario, Juana agradeció a su equipo de trabajo y le dedicó unas sentidas palabras a sus hijos: “Aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en casa”.

Además, destacó el apoyo y las enseñanzas de su madre, Marcela Tinayre, y también homenajeó a su abuela, Mirtha Legrand, a quien definió como única en materia de elegancia: “Que no se verá jamás en la faz de la tierra”.

Finalmente, dejó un fuerte mensaje en defensa de la industria nacional: “Heredé algo que no sé qué es, pero que acá está y está premiado. Aguante la moda, el diseño argentino, que repito, es un manifiesto, es arte, es cultura. No abandonemos nada de todo eso, que es lo que nos representa acá y en el mundo”.

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Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor estilo en redes

-Carolina “Pampita” Ardohain

-Valentina Zenere

-Martita Fort

-Tefi Russo

Pampita

Mejor diseñador de moda masculina

-Matías Carbone

-Nicolás Zaffora

-Sebastián Raimondi

Mejor estilo femenino en streaming

-Momi Giardina (Telefe – Luzu)

-Evelyn Botto (Olga)

-Flor Jazmín Peña (Luzu)

-Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilo masculino en Big Show

-Ale Sergi (La Voz Argentina)

-Nico Occhiato (La Voz Argentina)

-Luck Ra (La Voz Argentina)

Nico Occhiato

Mejor estilo panelista femenina

-Analía Franchín (A la Barbarrossa)

-Carolina Molinari (Puro Show)

-Sol Pérez (Gran Hermano)

Sol Pérez

Martín Fierro Homenaje

Talento argentino en el mundo: homenaje a Adrián Appiolaza

Actor con mejor estilo en ficción

-Benjamín Vicuña (Corazón delator)

-Franco Masini (El Retorno)

-Leonardo Sbaraglia (Menem)

Benjamín Vicuña

Mejor influencer de moda

-Zaira Nara

-Stephanie Demner

-Zuzu Coudeu

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

-Vero Lozano (Cortá por Lozano)

-Yanina Latorre (SQP)

-Mariana Fabbiani (DDM)

-Flor de la V (Los Profesionales)

Vero Lozano

Mejor estilista

-Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

-Romina Giangreco

-Celina Lattanzio (Negra Negra)

Martín Fierro Homenaje

-Ícono de la moda: Susana Giménez

Mejor peluquero

-Max Jara

-Mauro Max De Brito

-Facu Díaz (Niche Studio)

-Cristian Rey

Mejor estilo panelista masculino

-Hernán Drago (Los 8 Escalones)

-Fabián Paz (DDM)

-Lizardo Ponce (SQP)

-Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

-Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)

-Juana Viale (Almorzando con Juana)

-Teté Coustarot (Argentina, de película)

-Josefina “China” Ansa (Lado V)

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

-Luz Ballesteros

-Anushka Elliot

Actriz con mejor estilo en ficción

-Griselda Siciliani (Envidiosa)

-Mónica Antonópulos (Menem)

-Julieta Zylberberg (Yiya)

-Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Mejor maquillador/a

-Mabby Autino

-Vero Luna

-Gervasio Larrivey

Mejor estilo masculino en streaming

-Santi Talledo (Telefe – Luzu)

-Grego Rossello (Telefe)

-Fer Dente (Olga)

-Nacho Elizalde (Olga)

Zaira Nara

Mejor estilo femenino en Big Show

-Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía “La Reini” Gonet (MasterChef Celebrity)

-Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

-Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo en conducción masculina

-Mario Pergolini (Otro día perdido)

-Iván de Pineda (Pasapalabra)

-Héctor Maugeri (+Caras)

-Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Martín Fierro Homenaje

-Arte & Moda: Jéssica Trosman

Mejor diseñador/a de moda femenina

-Javier Saiach

Evangelina Bomparola

-Marcelo Senra

-Juan Hernández Daels

Martín Fierro de Oro

-Juana Viale