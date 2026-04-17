La sorpresiva reacción de Marley al ser consultado si tuvo sexo con Keanu Reeves: "Era muy..."

Entre carcajadas, Florencia Peña acotó: “Es un tarado. Se pone colorado”, mientras que Cirio redoblaba la apuesta con ironía: “Si te ofrecen unas Keanu ribs, ¿no te las comés?”. Sin esquivar del todo el chiste, el conductor cerró con un escueto “Obvio”, sin aportar más detalles.

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Más allá del tono distendido, lo cierto es que el encuentro entre Marley y Keanu Reeves sí ocurrió, aunque en un contexto muy distinto al que se insinuó. Fue en la época en la que el conductor trabajaba como periodista de espectáculos en El Trece, antes de su desembarco en Telefe allá por el año 2002.

Lo cierto es que durante los años 90, Marley se destacaba por cubrir grandes estrenos de cine y logró entrevistar a figuras internacionales de peso como Tom Cruise, Madonna o Michael Jackson, entre muchos otros. En ese marco se dio su cruce con el protagonista de John Wick.

Según relató en su momento, todo ocurrió en el bar del hotel donde debía entrevistar a Nicole Kidman, quien también se encontraba allí junto a Reeves. En ese contexto informal, el conductor mantuvo un breve intercambio.

“La moza me dice que hablaba re bien inglés. Cuando le digo que era de la Argentina, él estaba al lado y me dijo que quería conocer el país. Le dije que tenía que venir y ¡eso fue todo! Nada más”, explicó en su momento, buscando dejar en claro que no hubo nada más que una charla casual.

A pesar de la aclaración, la versión tomó fuerza en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a indagar y buscar pruebas de la supuesta historia, alimentando aún más el revuelo digital.

Marley, Florencia Peña y Martín Cirio

Cuál fue la particular instalación que Marley hizo en la casa de su madre

En los últimos meses de 2025, Marley utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores una decisión profundamente personal vinculada a su entorno familiar. El conductor contó que decidió instalar un ascensor en la vivienda de su mamá, Oma, de 86 años, con el objetivo de simplificar su día a día y reducir los riesgos que implicaba el uso de la escalera.

A través de su cuenta de Instagram, explicó cómo llegó a esa alternativa pensada especialmente para mejorar la calidad de vida de su madre. “Buscando una solución para mi mamá y los peligros de la escalera a cierta edad me encontré con estos ascensores que se pueden instalar muy fácil y muy rápidamente”, expresó, dejando en claro la preocupación que lo llevó a tomar esa determinación.

Pero no fue lo único que llamó la atención de sus seguidores. En ese mismo posteo, Marley sumó un dato inesperado que rápidamente generó repercusión: “Hasta Justin Bieber tiene uno”, comentó, aportando un detalle llamativo que no pasó desapercibido.

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Además, el conductor acompañó sus palabras con un video grabado en la casa de su madre, donde mostró en primera persona la situación. “Estamos en la casa de mi mamá, 86 años, ya con dificultad para caminar, no puede subir muy bien la escalera y encontramos estos ascensores de marca y diseño argentino”, relató mientras recorría el lugar y explicaba el funcionamiento de la instalación.

En ese contexto, también aprovechó para rememorar parte de su historia personal y el vínculo con ese hogar. “Yo me enteré de casualidad, porque estaba con esta dificultad. Acá está la escalera de la casa donde yo vivía cuando era chiquito. Es de madera, muy empinada, y a mi vieja le cuesta un poquito. Entonces encontré esta solución”, recordó, visiblemente movilizado por la situación.

De esta manera, Marley no solo expuso una decisión íntima vinculada al cuidado de su madre, sino que también visibilizó una opción concreta para quienes enfrentan problemáticas similares dentro del ámbito familiar, apostando a mejorar la seguridad y el bienestar en el hogar.