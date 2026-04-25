Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia argentina más exitosa y es su mejor película

De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

En este caso, la trama gira en torno a Víctor, un publicista completamente absorbido por su trabajo, convencido de que tiene todo bajo control. Sin embargo, su realidad cambia de forma abrupta cuando su esposa decide tomarse un descanso y lo deja a cargo de la casa y de sus cuatro hijos.

El personaje de Peretti se enfrenta a desafíos que van desde preparar desayunos hasta resolver conflictos escolares, pasando por tareas domésticas que nunca había considerado complejas. Esa transformación es el corazón de la película.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando su esposa Vera se toma un muy merecido descanso, Víctor, un adicto al trabajo, se ve obligado a ocuparse de los quehaceres domésticos... ¡y de sus cuatro hijos!".

Mamá se fue de viaje 1.jpg

El papel de Diego Peretti que volvió a destacarse

Uno de los puntos más fuertes del film es, sin dudas, la actuación de Diego Peretti. El actor logró construir un personaje que oscila entre el desborde, la ternura y la ironía, con un estilo que lo caracteriza desde hace años.

Su interpretación de Víctor no se limita a lo humorístico. También refleja el desconcierto de alguien que debe replantear su rol dentro de la familia. Muchos espectadores se reconocen en sus errores, en su torpeza inicial y en su evolución a lo largo de la historia.

Desde su estreno original en 2017, esta actuación fue celebrada por la crítica. Ahora, con su llegada renovada a Netflix, volvió a ser valorada por nuevas audiencias que destacan su naturalidad y su capacidad para sostener el ritmo de la comedia.

Mamá se fue de viaje 3.jpg

Carla Peterson y el equilibrio de la historia

Si bien gran parte del peso recae sobre el personaje de Peretti, el rol de Carla Peterson resulta fundamental. Su interpretación de Vera Garbo no es secundaria, sino que actúa como motor del conflicto principal.

Es ella quien decide irse de viaje, marcando un punto de quiebre en la rutina familiar. Pero más allá de esa decisión, su personaje representa una problemática actual: la necesidad de visibilizar el trabajo doméstico y el desgaste que implica sostener una casa y una familia.

Peterson aporta frescura, realismo y una energía que equilibra la narrativa. La química entre ambos actores se percibe natural, fluida y convincente, lo que potencia el impacto emocional de la película.

Mamá se fue de viaje 1

El elenco de "Mamá se fue de viaje" con Peretti y Peterson

Diego Peretti

Carla Peterson

Martín Lacour

Agustina Cabo

Julián Baz

Lorenzo Winograd

Pilar Gamboa

Guillermo Arengo

Martín Piroyansky

Maruja Bustamante

Por qué sigue vigente después de tantos años

Años de su estreno original, Mamá se fue de viaje demuestra que las buenas historias no pierden relevancia. Su duración de 1 hora y 39 minutos, su ritmo ágil y su tono familiar la convierten en una opción ideal para cualquier momento.

Mamá se fue de viaje 2.jpg

El éxito de esta película en Netflix también refuerza el potencial del cine argentino en el escenario global. Producciones como esta demuestran que es posible crear contenidos de alta calidad, con identidad propia y capacidad de competir con propuestas internacionales.

La combinación de humor, emoción y reflexión es lo que garantiza su permanencia. No depende de modas ni tendencias pasajeras, sino de elementos universales que siguen resonando.

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"