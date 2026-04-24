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Rodrigo de la Serna brilla en Netflix con el estreno de una nueva serie inspirada en hechos reales

Netflix presenta la nueva serie de Pablo Trapero, protagonizada por Rodrigo de la Serna, y anticipa un thriller que promete sacudir al público en 2026.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Rodrigo de la Serna brilla con el estreno de una nueva serie inspirada en hechos reales. (Foto: Gentileza Netflix)

Rodrigo de la Serna brilla con el estreno de una nueva serie inspirada en hechos reales. (Foto: Gentileza Netflix)

Netflix presenta el primer avance de una producción que ya comenzó a generar expectativa antes incluso de su estreno. La plataforma reveló las primeras imágenes de la nueva serie dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna, un proyecto que se adentra en uno de los períodos más oscuros y complejos de la historia argentina.

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El adelanto, breve pero contundente, dejó ver el tono del relato: oscuro, intenso y profundamente humano. La ficción, que llegará en 2026, está inspirada en hechos reales y sigue el recorrido de un personaje tan polémico como fascinante: Aníbal Gordon, un criminal cuya vida se entrelazó con los años más violentos del país.

La propuesta no sólo apuesta por una reconstrucción histórica, sino también por un retrato psicológico que buscará incomodar, interpelar y emocionar al espectador. Desde el primer avance, la serie ya dejó en claro que no será una historia convencional.

Gordon Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Qué se vio en el primer avance de "Gordon" que lanzó Netflix

El teaser que difundió la plataforma duró poco, pero alcanzó para instalar el clima que dominará toda la serie. Se observaron escenas cargadas de tensión, silencios incómodos y miradas que dicen más que cualquier diálogo.

Las imágenes mostraron a un Rodrigo de la Serna completamente transformado. Su interpretación de Aníbal Gordon se anticipó intensa, con matices que oscilarán entre la frialdad criminal y los conflictos internos de un hombre atrapado por su propio contexto.

El avance también dejó entrever escenarios urbanos de época, con una ambientación cuidada al detalle. Calles, vehículos, vestuario y atmósferas construyen una narrativa visual que remite directamente a la Argentina de los años 70.

Además, se percibió un enfoque narrativo que no se limitará a contar hechos, sino que buscará explorar las motivaciones, las relaciones y las decisiones que marcaron el destino de sus protagonistas.

Gordon Netflix 3
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

La historia real de Aníbal Gordon que inspira la nueva serie

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos de esa época.

La serie está basada en la novela "Gordon” de Marcelo Larraquy, producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

El elenco principal de "Gordon" con Rodrigo de la Serna

Protagonizada por Rodrigo de la Serna, en 2026 llega este thriller de Pablo Trapero, inspirado en hechos reales, sobre un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en los años 70.

Se suman al reparto Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y contará con la participación especial de Matías Mayer.

Gordon Netflix 4
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

El equipo detrás de la serie "Gordon"

  • Dirección: Pablo Trapero, Pablo Fendrik
  • Showrunner: Pablo Trapero
  • Producida por: Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones)
  • Guion: Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, basado en la novela "Gordon” de Marcelo Larraquy.
  • Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Juan Lovece
  • Elenco: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

Cuándo se estrena "Gordon" en Netflix

Aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada, Netflix adelantó que la serie llegará en 2026. Hasta entonces, se espera que se lancen nuevos avances y material promocional.

Gordon Netflix 5
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

El primer adelanto ya cumplió su objetivo: generar expectativa. Las imágenes, el tono y el equipo detrás del proyecto despertaron interés tanto en el público como en la crítica.

En los próximos meses, seguramente se conocerán más detalles sobre la cantidad de episodios, la duración y otros aspectos clave de la producción. Por ahora, lo que está claro es que la plataforma apuesta fuerte por este thriller argentino.

Primer vistazo de "Gordon" en Netflix

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