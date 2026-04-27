A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
RECONOCIMIENTO

La emoción de Susana Giménez tras el impactante homenaje en los Martín Fierro de la Moda 2026

La emotiva noche de Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda 2026, donde recibió un reconocimiento especial.

27 abr 2026, 01:15
La emoción de Susana Giménez tras el impactante homenaje en los Martín Fierro de la Moda 2026
La emoción de Susana Giménez tras el impactante homenaje en los Martín Fierro de la Moda 2026

La emoción de Susana Giménez tras el impactante homenaje en los Martín Fierro de la Moda 2026

Susana Giménez fue una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de la Moda 2026 y vivió uno de los momentos más fuertes de la noche al recibir un homenaje especial que la conmovió frente a todos.

Durante la ceremonia emitida por Telefe, la diva fue distinguida con una estatuilla como Ícono de la Moda, reconocimiento que celebró su influencia en el mundo fashion argentino a lo largo de décadas.

Leé también

Así se mostró Susana Giménez ante los rumores sobre su salud: el especial momento que vivió en su llegada al país

Así se mostró Susana Giménez ante los rumores sobre su salud: el especial momento que vivió en su llegada al país

El instante comenzó cuando Valeria Mazza e Iván de Pineda, encargados de conducir la gala, anunciaron la llegada de un tributo para “un sinónimo de elegancia, presencia y alegría”. En ese momento, las cámaras enfocaron a Susana sentada junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, mientras se proyectaba un video con imágenes históricas de su carrera.

Como parte del homenaje, distintas modelos desfilaron en escena con algunos de los vestidos más recordados que la conductora lució en programas, producciones fotográficas y eventos inolvidables. Una postal cargada de nostalgia que despertó una fuerte emoción en el estudio.

Susana Giménez

Visiblemente movilizada, Susana tomó la palabra y lanzó con humor: “Me pasaron tantas cosas viendo esto, aunque son guachos al mostrar cuántas décadas fueron”.

Luego, repasó cómo fue cambiando su vínculo con la moda a lo largo del tiempo: “Cuando comencé había mucha moda, te prestaban y luego tenías que devolverlo. Después, con el programa diario, ya era una cosa de locos y traté de cambiar de look. Tuve que empezar a comprar, esa fue la desgracia, pero estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que me pongo. Me gusta y es la primera vez que me dan un Martín Fierro de la Moda”.

Sobre el cierre, la histórica figura de la televisión argentina volvió a mostrarse sorprendida por la producción del tributo: “Esto fue tan impresionante que me quedé muda. Fue brutal lo que hicieron. Gracias por esto“.

Además, aprovechó para agradecer a las autoridades del canal, destacó el uso de inteligencia artificial en el homenaje y hasta se permitió chicanear con humor a Luis Ventura por los pocos brillantes que tenía la estatuilla. Una Susana auténtica, filosa y emocionante, como siempre.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Susana Giménez Martín Fierro de la moda

Lo más visto