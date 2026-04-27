La emoción de Susana Giménez tras el impactante homenaje en los Martín Fierro de la Moda 2026

Susana Giménez

Visiblemente movilizada, Susana tomó la palabra y lanzó con humor: “Me pasaron tantas cosas viendo esto, aunque son guachos al mostrar cuántas décadas fueron”.

Luego, repasó cómo fue cambiando su vínculo con la moda a lo largo del tiempo: “Cuando comencé había mucha moda, te prestaban y luego tenías que devolverlo. Después, con el programa diario, ya era una cosa de locos y traté de cambiar de look. Tuve que empezar a comprar, esa fue la desgracia, pero estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que me pongo. Me gusta y es la primera vez que me dan un Martín Fierro de la Moda”.

Sobre el cierre, la histórica figura de la televisión argentina volvió a mostrarse sorprendida por la producción del tributo: “Esto fue tan impresionante que me quedé muda. Fue brutal lo que hicieron. Gracias por esto“.

Además, aprovechó para agradecer a las autoridades del canal, destacó el uso de inteligencia artificial en el homenaje y hasta se permitió chicanear con humor a Luis Ventura por los pocos brillantes que tenía la estatuilla. Una Susana auténtica, filosa y emocionante, como siempre.