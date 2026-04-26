El descargo de la abogada argentina detenida en Brasil: "¿Hasta cuándo ...?"

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El acompañamiento psicológico

Páez reveló que continúa en tratamiento psicológico y destacó la importancia que tiene ese espacio en su recuperación.

Incluso confesó que el día de terapia es uno de sus favoritos de la semana. "Me ayuda mucho".

La influencer explicó que este acompañamiento profesional ha sido clave para atravesar las consecuencias emocionales de la enorme exposición mediática.

El peso de la exposición pública

Uno de los aspectos que más le cuesta enfrentar es la repercusión de todo lo que publica en redes sociales. "Tengo que entender que mi vida no va a ser nunca más normal, por lo menos por ahora".

brasil abogada

También lamentó la cantidad de críticas e insultos que recibió en los últimos meses. "Ya no saben cómo pegarme, creo que ya me han insultado de todas las formas posibles. Me río para no llorar".

El reclamo que conmovió a sus seguidores

En el tramo final del video, Páez expresó el cansancio que siente ante el constante escrutinio público. "¿Hasta cuándo quieren que yo siga sufriendo?"

La abogada remarcó que aún continúa atravesando un proceso judicial y que todavía no logró dejar atrás completamente aquella experiencia. "No puedo controlar, no puedo rogar que me crean".

Pese a todo, aseguró que seguirá intentando reconstruir su vida rodeada del apoyo de su entorno más cercano.