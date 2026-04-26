¿Palito para Susana Giménez? El picante discurso de Vero Lozano en los Martín Fierro de Moda 2026

La declaración no tardó en generar ruido en redes sociales, donde varios usuarios especularon con un supuesto palito para Susana Giménez.

Pero eso no fue todo. En el cierre de su discurso, Lozano también sorprendió al enviarle un afectuoso saludo a Jorge “Corcho” Rodríguez, marido de la conductora y ex de Susana.

“Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Cocho que los amo”, cerró entre sonrisas.

Como era de esperarse, las redes explotaron y el momento ya figura entre los más comentados de una gala que recién empieza a dar tela para cortar.