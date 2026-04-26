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¿Palito para Susana Giménez? El picante discurso de Vero Lozano en los Martín Fierro de Moda 2026

Verónica Lozano ganó en los Martín Fierro de Moda 2026 y sorprendió con un discurso que generó repercusión inmediata con indirectas.

26 abr 2026, 23:50
¿Palito para Susana Giménez? El picante discurso de Vero Lozano en los Martín Fierro de Moda 2026
¿Palito para Susana Giménez? El picante discurso de Vero Lozano en los Martín Fierro de Moda 2026

¿Palito para Susana Giménez? El picante discurso de Vero Lozano en los Martín Fierro de Moda 2026

La noche de los Martín Fierro de Moda 2026 dejó glamour, emoción y también momentos que rápidamente se volvieron tema de conversación. Uno de ellos tuvo como protagonista a Verónica Lozano, que se quedó con el premio a Mejor estilo en conducción femenina en programa diario.

La conductora de Cortá por Lozano se impuso en una terna de peso integrada por Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Flor de la V, y al subir al escenario no pasó desapercibida.

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Lejos de limitarse a un agradecimiento clásico, Vero aprovechó su discurso para remarcar una postura clara sobre la moda nacional y dejó una frase que muchos leyeron como una indirecta con destinataria conocida.

“Agradecerles a todas las empresas y marcas que nos acompañan año tras año, industria nacional, industria argentina, el 99.9 % de los días nos vestimos con moda argentina”, expresó la figura de Telefe ante todos los presentes.

La declaración no tardó en generar ruido en redes sociales, donde varios usuarios especularon con un supuesto palito para Susana Giménez.

Pero eso no fue todo. En el cierre de su discurso, Lozano también sorprendió al enviarle un afectuoso saludo a Jorge “Corcho” Rodríguez, marido de la conductora y ex de Susana.

“Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Cocho que los amo”, cerró entre sonrisas.

Como era de esperarse, las redes explotaron y el momento ya figura entre los más comentados de una gala que recién empieza a dar tela para cortar.

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