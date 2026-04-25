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Netflix: Ricardo Darín es furor con la segunda temporada de la serie argentina más popular

La vuelta de esta serie argentina con Ricardo Darín en Netflix ya está en marcha y promete cambios clave que marcarán el futuro de la historia.

Netflix: Ricardo Darín es furor con la segunda temporada de la serie argentina más popular. (Foto: Archivo)

Netflix: Ricardo Darín es furor con la segunda temporada de la serie argentina más popular. (Foto: Archivo)

"El Eternauta" en Netflix se prepara para dar un salto que podría redefinir la ficción argentina en el streaming mundial. Tras el impacto de su primera entrega con Ricardo Darín, la plataforma decidió acelerar el desarrollo de una segunda temporada que no solo continuará la historia, sino que buscará expandirla con una ambición pocas veces vista en la industria local.

Leé también Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con una nueva película argentina
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

El proyecto avanzó con una premisa clara: subir la vara. Tanto en lo narrativo como en lo técnico, la nueva etapa de la serie apuntará a consolidarse como una producción capaz de competir en el escenario internacional. Y para lograrlo, se confirmó una inversión superior a la de la primera temporada, junto con un despliegue de recursos que ya genera expectativa entre fanáticos y especialistas.

Qué se sabe de "El Eternauta", segunda temporada

La continuidad de la serie traerá nuevamente a Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo, el personaje central de esta historia que ya se convirtió en un ícono de la ciencia ficción latinoamericana. Su regreso no será meramente simbólico: el desarrollo del personaje avanzará hacia terrenos más complejos, con conflictos que pondrán a prueba tanto su liderazgo como su resistencia emocional.

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La trama retomará los eventos donde quedaron, pero irá mucho más allá. Según trascendió, los nuevos episodios profundizarán en la lógica de supervivencia colectiva, uno de los pilares del universo creado por Héctor Germán Oesterheld.

Esta vez, el enfoque no estará únicamente en la lucha contra la amenaza externa, sino también en las tensiones internas que surgen dentro de los grupos humanos en situaciones extremas.

"El Eternauta", una producción sin precedentes en Argentina

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa será el salto en la calidad de producción. La serie ya había sorprendido con su primera entrega, pero ahora el objetivo será ir aún más lejos. El equipo liderado por Matías Mosteirín apostó por una estructura de rodaje más amplia, con múltiples locaciones distribuidas en diferentes puntos del país.

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La idea es construir un universo más vasto y creíble, donde cada escenario aporte a la narrativa y refuerce la sensación de un mundo devastado. Desde entornos urbanos hasta paisajes más desolados, la serie buscará ofrecer una experiencia visual inmersiva.

Además, se incorporarán tecnologías de última generación en efectos visuales. Este punto será clave, ya que la recreación del entorno apocalíptico requiere un nivel de detalle y realismo que demanda largos procesos de postproducción. De hecho, esta etapa será determinante en los tiempos de estreno.

Cuándo se estrena "El Eternauta", temporada 2 en Netflix

Aunque la expectativa es alta, el estreno no será inmediato. Todo indica que la nueva temporada de El Eternauta podría llegar a Netflix en 2027. Este plazo no responde a demoras imprevistas, sino a la complejidad del proyecto.

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La etapa de postproducción será especialmente exigente. La creación de efectos visuales avanzados, la integración de escenarios digitales y el trabajo de edición demandarán tiempo y precisión. Cada detalle será clave para sostener la calidad que la serie promete alcanzar.

A su vez, Ricardo Darín adelantó en una entrevista con Mario Pergolini que la historia no terminará en la segunda temporada y que se planea una tercera.

El elenco de "El Eternauta" con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Carla Peterson
  • César Troncoso
  • Andrea Pietra
  • Ariel Staltari
  • Marcelo Subiotto
  • Claudio Martínez Bel
  • Orianna Cárdenas
  • Mora Fisz
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Expectativa creciente y un fenómeno en construcción

A medida que se conocen nuevos detalles, la expectativa no deja de crecer. La combinación de un elenco sólido, una historia con profundidad y una producción ambiciosa genera un escenario prometedor.

Todo indica que la nueva temporada no solo continuará lo iniciado, sino que marcará un antes y un después en la forma en que se producen y consumen series en la región.

Tráiler oficial de "El Eternauta" en Netflix

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