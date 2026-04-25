Netflix: Ricardo Darín es furor con la segunda temporada de la serie argentina más popular

La trama retomará los eventos donde quedaron, pero irá mucho más allá. Según trascendió, los nuevos episodios profundizarán en la lógica de supervivencia colectiva, uno de los pilares del universo creado por Héctor Germán Oesterheld.

Esta vez, el enfoque no estará únicamente en la lucha contra la amenaza externa, sino también en las tensiones internas que surgen dentro de los grupos humanos en situaciones extremas.

"El Eternauta", una producción sin precedentes en Argentina

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa será el salto en la calidad de producción. La serie ya había sorprendido con su primera entrega, pero ahora el objetivo será ir aún más lejos. El equipo liderado por Matías Mosteirín apostó por una estructura de rodaje más amplia, con múltiples locaciones distribuidas en diferentes puntos del país.

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La idea es construir un universo más vasto y creíble, donde cada escenario aporte a la narrativa y refuerce la sensación de un mundo devastado. Desde entornos urbanos hasta paisajes más desolados, la serie buscará ofrecer una experiencia visual inmersiva.

Además, se incorporarán tecnologías de última generación en efectos visuales. Este punto será clave, ya que la recreación del entorno apocalíptico requiere un nivel de detalle y realismo que demanda largos procesos de postproducción. De hecho, esta etapa será determinante en los tiempos de estreno.

Cuándo se estrena "El Eternauta", temporada 2 en Netflix

Aunque la expectativa es alta, el estreno no será inmediato. Todo indica que la nueva temporada de El Eternauta podría llegar a Netflix en 2027. Este plazo no responde a demoras imprevistas, sino a la complejidad del proyecto.

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La etapa de postproducción será especialmente exigente. La creación de efectos visuales avanzados, la integración de escenarios digitales y el trabajo de edición demandarán tiempo y precisión. Cada detalle será clave para sostener la calidad que la serie promete alcanzar.

A su vez, Ricardo Darín adelantó en una entrevista con Mario Pergolini que la historia no terminará en la segunda temporada y que se planea una tercera.

El elenco de "El Eternauta" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

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Expectativa creciente y un fenómeno en construcción

A medida que se conocen nuevos detalles, la expectativa no deja de crecer. La combinación de un elenco sólido, una historia con profundidad y una producción ambiciosa genera un escenario prometedor.

Todo indica que la nueva temporada no solo continuará lo iniciado, sino que marcará un antes y un después en la forma en que se producen y consumen series en la región.

Tráiler oficial de "El Eternauta" en Netflix