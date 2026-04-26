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La emotiva despedida al chico que fue asesinado cuando volvía de la facultad

Tenía 21 años, estudiaba en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y trabajaba para salir adelante. Lo mataron cuando volvía de cursar.

La emotiva despedida al chico que fue asesinado cuando volvía de la facultad

La emotiva despedida al chico que fue asesinado cuando volvía de la facultad

El crimen de Agustín Rivero generó una profunda conmoción en Temperley y en toda la comunidad educativa de Lomas de Zamora. El joven fue asesinado durante un robo cuando regresaba de la facultad, y su historia refleja los sueños truncados por la inseguridad.

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El robo del siglo a la italiana. Un boquete clave, en el piso del banco de Nápoles (Foto: gentileza Il Mattino).

Un estudiante con proyectos y sueños

Agustín Rivero tenía 21 años y cursaba la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Además, se preparaba para convertirse en despachante de aduana, una meta por la que estudiaba y se capacitaba constantemente.

Trabajaba, cursaba y dedicaba gran parte de su tiempo a construir su futuro.

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El día que le arrebataron la vida

El martes por la noche, Agustín regresaba de la facultad. Había acompañado a un amigo hasta su casa en Temperley y caminaba por la calle cuando fue interceptado por delincuentes.

Entregó su mochila sin resistirse, pero uno de los ladrones quiso también su celular. Sin mediar más palabras, le disparó y lo asesinó. El joven volvía de clases particulares porque se preparaba para rendir un examen la semana siguiente.

Agustín vivía con sus padres, Silvina y Fernando, y con su hermana menor, de apenas diez años.

La noticia provocó una enorme conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que rápidamente se movilizaron para exigir justicia.

“Fue criado con amor, con buenos valores, un pibe sano, que iba a la facultad, trabajaba y con solo 21 años fue asesinado por un celular”, expresó una allegada.

El mensaje de la universidad

Desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora lamentaron profundamente su muerte. “Su muerte, como víctima de un hecho delictivo, nos lastima y nos conmueve como comunidad”, señalaron en un comunicado oficial.

Además, reclamaron el pronto esclarecimiento del crimen y acompañaron a sus seres queridos en este momento de profundo dolor.

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El reclamo de justicia

Amigos, vecinos y compañeros lo despidieron con mensajes cargados de emoción y bronca.

“No hay palabras, amigo de mi corazón. Te arrebataron la vida como si nada”, escribió uno de sus amigos.

Mientras tanto, la investigación avanza: ya hay dos detenidos y la Policía Bonaerense continúa buscando a otros dos sospechosos.

La comunidad de Temperley sigue reclamando justicia y mayores medidas de seguridad tras un crimen que dejó una herida imposible de cerrar.

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