Baby Etchecopar: "Este Gobierno de idiotas nos convirtió en idiotas"

"La política no se hace con gente inteligente, sino con chupamedias e improvisados. De asesor o asesora, siempre entra el amante, la novia o los alcahuetes. El mérito no existe como dijo Alberto Fernández", indicó el conductor de Basta Baby en el inicio de su editorial "Los idiotas". Y ejemplificó: "En la pandemia nos hicieron mie... A Ginés González García (ex ministro de Salud) lo pusieron por ser amigo del Presidente, no por ser el mejor. Al igual que (Carla) Vizzotti"