Filtran fuertes imágenes del cuarto oscuro de la casa de Mauro Icardi y La China Suárez: "Estaban..."

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara no para. En las últimas horas se filtró una foto explosiva que muestra el trofeo que la empresaria ganó en el Bailando italiano apareciendo entre las cajas de una mudanza del futbolista a Italia.
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Se conocieron detalles picantes del sótano de la propiedad donde Mauro Icardi y La China Suárez vivían en Estambul.
La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara no para. En las últimas horas se filtró una foto explosiva que muestra el trofeo que la empresaria ganó en el Bailando italiano apareciendo entre las cajas de una mudanza del futbolista a Italia.
La imagen la difundió Juan Etchegoyen en Mitre Live y fue contundente: "Me llega una imagen de lo que es una mudanza de varias cajas a Italia y apareció un objeto que pertenece a Wanda". Se trata de la copa que Wanda Nara obtuvo hace tres años tras consagrarse en la versión italiana del certamen de baile, un objeto con un fuerte valor sentimental para la conductora.
Este jueves, Gustavo Méndez sumó más detalles en La Mañana con Moria (El Trece). Según explicó, cuando la China Suárez fue a vivir con Icardi a Estambul, todas las pertenencias de Wanda —incluida esa copa— estaban reunidas en un lugar que la pareja bautizó como "el cuarto oscuro". "Pusieron todas las cajas en un cuarto oscuro, una especie de sótano o baulera, con las carteras, la ropa y la copa de Wanda", precisó el periodista.
Para Etchegoyen, el gesto del delantero no fue casualidad. "Es claramente una mojada de oreja esto", analizó al aire, remarcando el impacto que tuvo la foto en el entorno de la empresaria. Además, el periodista deslizó que Icardi todavía tendría en su poder otros objetos personales de Wanda e incluso pertenencias de los hijos de la ex pareja. "Es escandaloso que Icardi siga con cosas que pertenecen a Wanda Nara y no las mande", disparó sin filtro.
Como si fuera poco, Etchegoyen también se metió con el futuro deportivo del atacante. El periodista aseguró no creer que el delantero siga en el Galatasaray y fue tajante: "Yo creo que seguirá en Turquía, pero no en el Galatasaray sino en un equipo menor".
El portal turco Arat reveló que el Galatasaray prepara un paquete sin precedentes para Mauro Icardi: 2 millones de euros de salario, 1 millón por derechos de imagen y otro millón como "bono de lealtad", con premios variables adicionales atados al rendimiento individual y colectivo.
El acuerdo también contempla una cláusula automática que extendería el vínculo hasta la temporada 2027/2028 si el delantero cumple determinadas metas deportivas. Por ahora ni Icardi ni la China Suárez se pronunciaron, pero en Turquía ya dan por hecho que el Galatasaray hará lo imposible por retener a su figura.