Filtran fuertes imágenes del cuarto oscuro de la casa de Mauro Icardi y La China Suárez: "Estaban..."

Como si fuera poco, Etchegoyen también se metió con el futuro deportivo del atacante. El periodista aseguró no creer que el delantero siga en el Galatasaray y fue tajante: "Yo creo que seguirá en Turquía, pero no en el Galatasaray sino en un equipo menor".

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¿Qué oferta le hizo el Galatasaray a Mauro Icardi?

El portal turco Arat reveló que el Galatasaray prepara un paquete sin precedentes para Mauro Icardi: 2 millones de euros de salario, 1 millón por derechos de imagen y otro millón como "bono de lealtad", con premios variables adicionales atados al rendimiento individual y colectivo.

El acuerdo también contempla una cláusula automática que extendería el vínculo hasta la temporada 2027/2028 si el delantero cumple determinadas metas deportivas. Por ahora ni Icardi ni la China Suárez se pronunciaron, pero en Turquía ya dan por hecho que el Galatasaray hará lo imposible por retener a su figura.