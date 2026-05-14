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Coudet palpitó la semifinal de River ante Central y dejó un fuerte mensaje: "Será un rival muy..."

Tras sellar la clasificación a la semifinal, Eduardo Coudet valoró el rendimiento de River Plate pero hizo un fuerte análisis.

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Coudet palpitó la semifinal de River ante Central y dejó un fuerte mensaje: Será un rival muy...

El triunfo 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata trajo alivio y satisfacción al mundo River Plate. Con el pasaje a las semifinales del Torneo Apertura 2026 asegurado, Eduardo Coudet se presentó en conferencia de prensa para analizar el presente de su equipo. Aunque se mostró conforme con las sensaciones dejadas en el Monumental, el "Chacho" no ocultó su principal preocupación: el calendario y la respuesta física de sus dirigidos.

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“Hoy hemos dejado buenas sensaciones, venimos con un desgaste físico importante y se hace difícil esto de jugar cada tres días”, reconoció el entrenador. Para Coudet, la clave del éxito en la fase final radicará en la gestión de las energías: “Hay que seguir trabajando sobre todo en la recuperación y prepararnos para el partido del sábado”.

Cómo están físicamente Gonzalo Montiel y Marcos Acuña

Uno de los puntos que más alarmó a los hinchas fueron las salidas tempranas de los defensores de la Selección Argentina. Sin embargo, Coudet llevó tranquilidad al asegurar que ninguno tiene una molestia muscular importante.

Sobre el lateral izquierdo, explicó: “Marcos Acuña me dijo que estaba contracturado y que lo sacara en el entretiempo; yo decidí que saliera”. En cuanto a Montiel, el DT fue precavido: “Cachete estaba sobrecargado, el otro día corrió una locura 120 minutos y preferimos no correr riesgos innecesarios”. Según el técnico, las variantes respondieron estrictamente a un plan para cuidar la integridad física de sus piezas clave.

¿Por qué no jugaron Ian Subiabre y Kendry Páez ante Gimnasia?

La ausencia de dos de las promesas más brillantes del equipo, sumada a la titularidad de Santiago Lencina, generó interrogantes en la prensa. Fiel a su estilo, Coudet fue tajante: “Todos tienen la posibilidad. No busquemos misterios. Hay que estar preparado para cuando te toque”.

El DT subrayó que su toma de decisiones se basa en el análisis del oponente y el momento actual de cada futbolista: “Trato de ver los rivales, pensar lo que mejor nos puede acomodar y tratar de ver los que están mejor para participar. No hubo ningún problema para aclarar”.

Qué dijo Coudet sobre los arbitrajes y el partido contra Rosario Central

En medio de las fuertes quejas de Racing tras su eliminación ante el Canalla, el entrenador de River prefirió mantenerse al margen de las controversias externas. Al ser consultado por la polémica, evitó cualquier referencia al arbitraje y se limitó a analizar el desafío deportivo: “Vamos a tener un rival muy difícil enfrente. Hay que tratar de seguir mejorando en lo futbolístico; es lo único que nos pasa por la cabeza”.

Respecto a la identidad de su equipo, destacó la ambición de sus dirigidos: “Salimos a intentar jugar y ser protagonistas. Contra San Lorenzo, el gol en el último minuto fue el tiro número 30 de River al arco rival; eso quiere decir que siempre sostenemos la intención”.

Cuál es la postura de River frente a la exigencia de ganar el torneo

El "Chacho" es consciente de la presión que conlleva el banco millonario y el pedido constante de la hinchada. “La idea desde la exigencia que impone este club es ganar, las formas también importan”, afirmó. Asimismo, destacó la inteligencia de Juanfer Quintero, señalando que "tiene una cabeza diferente".

De cara a la semifinal del sábado 16 de mayo, el mensaje para sus jugadores es claro: convivir con el error y no tener miedo a fallar en la búsqueda del protagonismo. “Tenemos cosas para corregir en todos los partidos, incluso con el triunfo”, concluyó el técnico, quien apuesta a que "ganando, uno se recupera más rápido".

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