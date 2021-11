El editorial de Baby Etchecopar: "La vida es bella"

"¿Quién dice que no estaban afanando esos tipos? Porque no tenían el chaleco ni nada". "¿Quién dice que no estaban afanando esos tipos? Porque no tenían el chaleco ni nada".

"Me da pena que ensucien al mejor funcionario que tiene Larreta que es D'Alessandro. No saben cómo labura en seguridad, es un ejemplo. Estos tres hijos de puta ensucian la carrera de un hombre que es impoluto, es maravilloso". "Me da pena que ensucien al mejor funcionario que tiene Larreta que es D'Alessandro. No saben cómo labura en seguridad, es un ejemplo. Estos tres hijos de puta ensucian la carrera de un hombre que es impoluto, es maravilloso".

"Esta gente entra mal parida y hoy una familia llora. ¿Saben qué me da más asco? La utilización política. Si cayó en Capital muerto, el problema es de Larreta; si cae en Provincia, el problema es de Kicillof. Pero el problema, como siempre, es nuestro, porque pase lo que pase los que morimos somos los argentinos". "Esta gente entra mal parida y hoy una familia llora. ¿Saben qué me da más asco? La utilización política. Si cayó en Capital muerto, el problema es de Larreta; si cae en Provincia, el problema es de Kicillof. Pero el problema, como siempre, es nuestro, porque pase lo que pase los que morimos somos los argentinos".

"A ver si entendemos: qué mierda me importan Kicillof, Alberto Fernández, Larreta... ¿o le van a devolver el hijo a esta familia? ¿Qué andan poniendo títulos? ¿Que quieren explicarme?". "A ver si entendemos: qué mierda me importan Kicillof, Alberto Fernández, Larreta... ¿o le van a devolver el hijo a esta familia? ¿Qué andan poniendo títulos? ¿Que quieren explicarme?".

"El Presidente no tiene vergüenza, aprovecha cualquier agujero para hacer política". "El Presidente no tiene vergüenza, aprovecha cualquier agujero para hacer política".

"Alberto Fernández es el mentiroso de la vida es bella, pero con una diferencia, el protagonista lo hacía para salvar a su hijo. Alberto lo hace para salvarse solo o para salvar a Cristina". "Alberto Fernández es el mentiroso de la vida es bella, pero con una diferencia, el protagonista lo hacía para salvar a su hijo. Alberto lo hace para salvarse solo o para salvar a Cristina".

El editorial completo de Baby Etchecopar