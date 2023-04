Baby Etchecopar: "Se viene sangre y no por la oposición, van a hacer quilombo hasta mover al Presidente que venga"

"Si tenemos pibes, hay que pensar qué país les estamos dejando. Se viene un país con sangre y no digan que no se los dije. Y no es por la oposición. Ellos van a hacer quilombo en Plaza de Mayo hasta mover al Presidente que venga. Van a tratar de estar de nuevo en el poder al año", lanzó martes por la noche en la señal de A24.