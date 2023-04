El mensaje de Baby Etchecopar a Cristina Kirchner: "Usted es una abusadora del pueblo"

"Venimos cansados de abusos desde el 2001, antes con los milicos. A mucha gente que se la subyugó con el poder de Néstor y Cristina", sostuvo Baby.

"Nos decían 'somos peronistas, comunistas, los nietos y los desaparecidos. ¿Qué necesita la gente? ¿Comida?, somos comida. ¿Vivienda?, somos vivienda'. Nos ofrecían todo en este hipermercado, en esta Argentina que se está descascarando", ejemplificó.

"La señora y el marido abusaron del trabajador, del humilde y del pobre. Es imperdonable", completó en su descargo.

"Tiene el mismo discurso de los abusadores. La gente que ha confiado fue abusada, se llevaron la plata delante de nuestros ojos. Usted no nos quiere un carajo. No se va del país porque no puede, porque intenta zafar de la Justicia", insistió Baby en su cuestionamiento a la vicepresidenta.

Y concluyó: "Abusaron escondiéndose detrás de la República y la democracia. Nos robaron la alegría. Nos violaron sistemáticamente".