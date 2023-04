Baby Etchecopar definió las declaraciones de Aníbal Fernández como un llamado a una "guerra civil"

"Aníbal: tus declaraciones de hoy son bochornosas. Dan vergüenza ajena. Es extorsión. A ver si algún fiscal de oficio le hace al menos un incitación a la violencia" "Aníbal: tus declaraciones de hoy son bochornosas. Dan vergüenza ajena. Es extorsión. A ver si algún fiscal de oficio le hace al menos un incitación a la violencia"

"El populismo es demagogia. Mentirle a la gente. Decirles que si quieren darles plata, les van a dar plata. Democracia es otra cosa".

"Que todos roben no es democracia. Populismo es como el padre que le promete Papa Noel y después llega y les dice que porque se portaron mal no hay nada".

"Con esa soberbia que tiene el kirchnerismo, que se creen que pueden gobernar siempre, te dicen que si no los votan va a correr sangre: la de ustedes, con el voto de los argentinos".

"Lo que está hablando Aníbal es por lo menos una guerra civil. Para qué robaron 20 años. La idea es armar un gran quilombo nacional para que una sola mujer condenada por corrupta salga indemne".

El editorial de Baby Etchecopar