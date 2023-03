Baby Etchecopar sobre la violencia en Rosario: "¿Vamos a hablar en serio de la droga o es una cortina de humo?"  

"Rosario, las mejores mujeres, músicos, talentos. Lo han convertido en Irak, en una zona de conflicto inmerecidamente" "Rosario, las mejores mujeres, músicos, talentos. Lo han convertido en Irak, en una zona de conflicto inmerecidamente"

"Esos dos morochos que agarraron por matar al nene son la puntita del iceberg del negociado de la droga".

"Nos han enseñado que los narcos son unos negritos flacuchos, pero no, los narcos están paseando en sus yates. No toman merca, andan de cuero y corbata. Viven en casas suntuosas, con mujeres bellísimas".

"Detrás de todo esto debe haber un sistema perverso de defensa, que es la antidefensa para que todo esto pase".

"¿Vamos a hablar en serio de la droga o es una cortina de humo para tapar?"

"Vamos a estar 15 días con las cámaras puestas en Rosario, ¿cuándo vamos a poner las cámaras en el Congreso

El editorial de Baby Etchecopar en A24