La historia secreta detrás del compromiso de Mauro Icardi y la China Suárez: "Hay algo más grande"

Según el periodista, habría un anuncio inminente de embarazo que habría acelerado los planes de formalizar la relación.

"Mauro se va a Turquía en los próximos días y volvería en junio. Ahí empiezan a ver todos los detalles de la boda. Quieren contratar a Claudia Villafañe como wedding planner, la idea es esa, aunque todavía no la contactaron", agregó.

Vale aclarar que Mauro Icardi aún no está divorciado de Wanda Nara, por lo tanto no puede concretar ningún casamiento en el corto plazo. Asimismo, Pepe explicó: "La persona que me pasa la información me dice que la China no camina, que vuela".

china suarez.png

Mauro Icardi dejó de seguir a una famosa y se encendieron las especulaciones: ¿un pedido de La China?

Los detractores de Mauro Icardi insisten en que él no es capaz de actuar ni decir nada sin la influencia directa de la mujer que lo acompaña. Así como en su momento responsabilizaban a Wanda Nara por sus decisiones, ahora apuntan a la China Suárez como quien ocupa ese rol.

Este miércoles se desató una nueva polémica cuando los usuarios de Instagram notaron que el futbolista había dejado de seguir a Ana Rosenfeld.

En una nota con Mujeres Argentinas, la abogada, amiga de Wanda y con una relación cordial con Icardi, recordó: "Siempre digo que el primer lugar al que fue cuando llegó a la Argentina, fue a mi casa. Le tengo aprecio y también Marcelo, mi marido, lo quería muchísimo".

Consultada por este 'desaire virtual', Ana respondió entre risas: "Se ve que alguien le dijo ¿cómo vas a seguir a Ana Rosenfeld? Y ahí me dejó de seguir. Hará cosa de dos días". Ante la pregunta de si pensaba en alguien puntual, fue contundente: "Por supuesto. Tiene nombre y apellido". No hizo falta que mencionara a la China para entender que se refería a ella.

Más allá de este gesto, Rosenfeld reflexionó: "Siempre lo quise, lo aprecio y aún lo sigo en las redes. En el último tiempo fue muy difícil hacerle entender algunas cosas y a mí personalmente me duele que no pague, por ejemplo, la cuota alimentaria. Primero porque sé que puede, sé que es un buen padre, y todo esto es para lastimar a Wanda".