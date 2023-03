Baby Etchecopar: "A sangre y fuego se puede terminar el narcotráfico"

"Ante la impotencia de ver tanto sinvergüenza y narcotraficante en el Gobierno. Ahora parece que el narcotráfico no se puede terminar. A sangre y fuego se puede terminar. Todos mandan gendarmes pero no los dejan tirar" "Ante la impotencia de ver tanto sinvergüenza y narcotraficante en el Gobierno. Ahora parece que el narcotráfico no se puede terminar. A sangre y fuego se puede terminar. Todos mandan gendarmes pero no los dejan tirar"

"No te dejan usar la Taser. Ellos matan con metralladoras, y a los gendarmes no les dejan usar la Taser"

"En 10 días se puede terminar el narcotráfico. Yo te lo termino en 3 meses. Lo que pasa es que no quieren terminar con el narcotráfico porque financia campañas"

"La frontera argentina es un colador. Es más fácil entrar 200 kilos de cocaína que dos atados de Malrboro".

"No es momento para fríos porque la droga mata a nuestros hijos"

El editorial de Baby Etchecopar en A24