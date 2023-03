Baby Etchecopar: "Venimos de los discursos de Raúl y terminamos con este fantoche"

"Nos escuchan, nos siguen y nos amenazan. No nos hacen nada porque todavía hay huevos. Tenemos carpetazas" "Nos escuchan, nos siguen y nos amenazan. No nos hacen nada porque todavía hay huevos. Tenemos carpetazas"

"Venimos de los discursos de Raúl y terminamos con este fantoche, que se pelea con Iglesias".

"Le faltaron el robo de las vacunas, le faltaron patear las piedras de Plaza de Mayo. Porque parece que los únicos muertos que le dolieron a este gobierno de mierda fueron los de Hebe de Bonafini, Carlotto y toda es runfla de montoneros y asesinos"

"Un Cafierito, tercera generación, que dijo '¿qué, no pueden llegar primeros a la cola?'"

"El cemento no se come pero con el cemento se llega a los hospitales, las vacunas, los colegios".

El editorial de Baby Etchecopar