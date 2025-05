Mauro Icardi dejó de seguir a una famosa y se encendieron las especulaciones: ¿un pedido de La China?

En una nota con Mujeres Argentinas, la abogada, amiga de Wanda y con una relación cordial con Icardi, recordó: "Siempre digo que el primer lugar al que fue cuando llegó a la Argentina, fue a mi casa. Le tengo aprecio y también Marcelo, mi marido, lo quería muchísimo".

Consultada por este 'desaire virtual', Ana respondió entre risas: "Se ve que alguien le dijo ¿cómo vas a seguir a Ana Rosenfeld? Y ahí me dejó de seguir. Hará cosa de dos días". Ante la pregunta de si pensaba en alguien puntual, fue contundente: "Por supuesto. Tiene nombre y apellido". No hizo falta que mencionara a la China para entender que se refería a ella.

Más allá de este gesto, Rosenfeld reflexionó: "Siempre lo quise, lo aprecio y aún lo sigo en las redes. En el último tiempo fue muy difícil hacerle entender algunas cosas y a mí personalmente me duele que no pague, por ejemplo, la cuota alimentaria. Primero porque sé que puede, sé que es un buen padre, y todo esto es para lastimar a Wanda".

Embed

El firme pedido de los hijos de Wanda Nara por la guerra atroz con La China Suárez: "Mamá, soltá"

En medio de un nuevo capítulo del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salió a la luz una polémica situación que involucra a la China Suárez. Según revelaron en Puro Show (El Trece), una manicura que atendió a la conductora en su casa dio detalles de un incómodo momento.

El periodista Matías Vázquez contó que la manicura fue de canje, pero se fue molesta por el trato recibido. “No me ofrecieron ni un vaso de agua”, habría dicho, y aseguró que Wanda no paró de hablar de la China. “Es una manipuladora. Mauro no va a conocer a una mujer tan elegante como yo”, habría afirmado la empresaria durante el servicio.

La profesional también relató que desde su llegada la hicieron esperar en la puerta, y que pensó que recibiría una propina, cosa que nunca ocurrió. "Me agradeció y me dijo que podía usar su imagen en redes", agregó la joven, quien aseguró que no volverá a trabajar con la ex de Icardi.

Lo más llamativo fue el comentario sobre los hijos de Wanda. Según la fuente, los chicos le pedían a su madre que dejara de hablar de la China Suárez. “Mamá, soltá a la China”, habrían insistido los nenes mientras su madre no paraba de ver fotos del futbolista con la actriz.

El entorno cercano de Wanda ya había dejado entrever cierta obsesión con la ex Casi Ángeles. Ahora, el testimonio de esta empleada reaviva las especulaciones y deja en evidencia la tensión que aún existe detrás del conflicto mediático y familiar.