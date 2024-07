¿Cómo pagar o financiar el resumen de tu tarjeta de crédito?

Opciones para pagar el resumen de tu tarjeta de crédito

Por lo general, son tres las opciones que tenemos a disposición para saldar el resumen. Estas son:

Pago total

Pagar la totalidad del saldo adeudado es la forma ideal y por supuesto la más económica de pagar tu resumen de tarjeta de crédito, ya que, de esta manera, evitás pagar intereses y cargos adicionales. Siempre y cuando tus finanzas te lo permitan, te recomendamos optar por este método para mantener un buen historial crediticio y aprovechar al máximo los beneficios de tu tarjeta.

Pago mínimo

Cuando no podemos pagar la totalidad, tenemos la posibilidad de pagar la cantidad mínima requerida para no caer en mora. Eso sí, si bien esta opción es una buena solución temporal, es importante tener en cuenta que el saldo restante genera intereses que pueden convertirse en una carga financiera, por lo que no es recomendable acudir a esta metodología de manera habitual.

Pagos parciales

Otra opción es la de pagar una cantidad mayor al mínimo, pero menor al total del resumen, lo que puede ser una gran estrategia cuando no podés pagar el monto total, pero sí querés minimizar los intereses acumulados.

Opciones para financiar el resumen de tu tarjeta de crédito

En cuanto a las opciones de financiamiento, estas son:

Planes de financiamiento de la tarjeta

Muchas entidades emisoras de tarjetas de crédito ofrecen planes de financiamiento específicos que permiten dividir el monto total en cuotas fijas mensuales, con una tasa de interés preestablecida. Estos planes son una gran solución para evitar el impacto de los intereses variables.

Transferencias de saldo

Las transferencias de saldo son una opción para quienes tienen más de una tarjeta de crédito y buscan ahorrar en intereses. ¿En qué consiste? en transferir el saldo adeudado de una tarjeta a otra que ofrezca una tasa de interés más baja o una promoción de 0% de interés por un periodo establecido.

Préstamos personales

Pedir un préstamo personal para pagar el resumen de tu tarjeta de crédito es otra muy buena alternativa, ya que este tipo de préstamos suelen tener tasas de interés más bajas que las de las tarjetas de crédito, lo que puede significar un ahorro significativo y la consolidación de la deuda en un solo pago mensual. Sin embargo, no dejes de evaluar tu capacidad de pago antes de optar por esta opción.

Estrategias para mantener el control de tus finanzas

Algunas estrategias que pueden ser de gran utilidad para evitar pagar de más y mantener tus finanzas bajo control son:

Tener un presupuesto mensual

Elaborar un presupuesto mensual es fundamental para evitar gastos innecesarios y asegurarte de que siempre puedas cubrir el pago mínimo ya que, al estar al tanto de tus ingresos y gastos, vas a poder destinar un monto específico por mes para el pago de tu tarjeta de crédito.

Uso responsable de la tarjeta

El uso responsable de la tarjeta de crédito también es fundamental para evitar acumulación de deudas. Intentá no gastar más de lo que podés pagar y llevá un seguimiento contínuo de tus gastos para evitar sorpresas en tu resumen.

Revisión periódica de los resúmenes

Al revisar periódicamente los resúmenes de tu tarjeta de crédito, vas a poder no sólo detectar cualquier error a tiempo sino también tener un mejor control de tus gastos y ajustar tus hábitos de consumo si es necesario.

Consejos adicionales para optimizar el uso de tu tarjeta de crédito

Ahora bien, algunos consejos que te pueden ayudar a aprovechar al máximo el uso de tu tarjeta de crédito son:

Aprovechar las promociones y descuentos

Mantenete al tanto de todas las promociones y los descuentos exclusivos que tenga tu tarjeta de crédito en los diversos comercios y aprovechalos al máximo para aumentar tus ahorros.

Pagá siempre a tiempo

Siempre que puedas, pagá tu resumen antes de la fecha de vencimiento para evitar recargos y mantener un buen historial crediticio. Configurar alarmas, recordatorios o débito automático puede ser de gran ayuda.

Analizá las tasas de interés

Informate acerca de las tasas de interés de tu tarjeta de crédito y si son muy altas, compará las opciones disponibles y considerá optar por la que te permita reducir los costos asociados al crédito.

Conclusión

En definitiva, ya sea que elijas pagar el total, el mínimo, pagos parciales o alguna forma de financiamiento, ahora ya sabés cómo manejar el vencimiento del resumen de tu tarjeta de crédito de la mejor manera. Al utilizar tu tarjeta de crédito responsablemente, mantener un seguimiento constante de tus gastos y aprovechar las promociones y beneficios que te ofrecen las entidades financieras, podrás mantener tus finanzas en orden.