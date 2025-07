El recuerdo que emocionó a Soledad Pastorutti y selló la elección de un participante en La Voz Argentina

Minutos después, Rosales compartió un recuerdo muy especial que lo ayudó a tomar su decisión sobre a qué equipo unirse: "Traigo ese recuerdo y así lo imaginé, de verte revolear el poncho la primera vez arriba de un escenario. Me emocioné tanto de verte, porque yo andaba ahí con mi banda por las calles del Cosquín, cantando callejeramente. Cuando escuché ese alarido, cuando revoleaste todo, estaba ahí".

"Mi corazón te elige, Soledad", afirmó. La cantante, visiblemente emocionada, no dudó en subir al escenario para abrazar al nuevo integrante de su equipo.

Ale Sergi se emocionó en La Voz Argentina al recordar a su padre

Oscar Burgos, participante de La Voz Argentina 2025 (Telefe), protagonizó este lunes uno de los momentos más conmovedores del certamen al emocionar profundamente a Ale Sergi, quien no pudo evitar recordar a su padre al verlo sobre el escenario.

Luego de interpretar con gran entrega la canción Sobreviviendo, el concursante logró que tanto el dúo Miranda! como Soledad Pastorutti giraran sus sillas. Mientras ambos coaches intentaban sumarlo a sus equipos, Ale se mostró visiblemente tocado por la presentación y compartió una vivencia muy íntima: "Por ahí no tiene nada que ver, y no es por ponerme muy sensible, pero, ¿sabés una cosa? Sos igual a mi papá y mi papá se llama Oscar. Cuando te vi, sentí eso y estoy un poco movilizado".

Finalmente, Burgos optó por unirse al equipo de la Sole. Ale, aún conmovido, volvió a referirse a lo que sintió al verlo: "Se parece... cuando me di vuelta y lo vi, como que me bajó. Mi papá no vive y me pasa muchas veces de encontrar gente... de ver y ver a mi papá".

El cantante de Miranda! cerró su participación compartiendo una anécdota muy personal que tocó el corazón de todos los presentes en el estudio, incluida Soledad, que no pudo contener las lágrimas.

"Fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo con la música y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares cuando tocaba para 10 personas, ahí mi viejo esperándome, bancándome. Cuando agarramos Miranda! y la pegamos, yo de alguna manera sentí que fue un canje macabro del señor", reveló Sergi.