Protesta y tensión: empleados del INTI cortan la General Paz

“El caos que se está viviendo no se entiende. Ayer hubo un gran operativo y hoy, que sabían que iba a haber más gente, no hay nadie. Rarísimo”, remarcaban los periodistas presentes. Según informaron desde el lugar, las autoridades creían que la protesta se limitaría al predio del INTI y no contemplaron la posibilidad de un corte total de la avenida.