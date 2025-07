Salió a la luz un sugestivo video de Nicolás Vázquez con una famosa actriz tras su separación de Gimena Accardi

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre ya había deslizado que detrás de la ruptura podría haber un motivo importante. "Yo tengo el nombre el motivo. No voy a decir si es de un lado o del otro. Lo estoy chequeando. Hasta ahora dos personas más que no sabían esto, me acaban de decir esto con el mismo nombre", había revelado la conductora.